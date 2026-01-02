ASSE, FC Nantes Mercato – INFO BUT! : une tendance forte se dégage pour Bardeli

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Courtisé de toutes parts, Enzo Bardeli (24 ans) agite le marché. Mais selon les informations de BUT!, une option se détache nettement pour le milieu de terrain de Dunkerque.

La messe est presque dite. Selon les informations de But!, Enzo Bardeli devrait rester à Dunkerque cet hiver, et ce malgré une fin de contrat programmée en juin prochain. Une tendance claire se dégage en interne, où l’idée n’est absolument pas de déstabiliser l’effectif à mi-saison.

« Demba Ba n’est pas fou »

La clé du dossier se trouve ailleurs. L’avenir de Bardeli est étroitement lié à celui de Gessime Yassine. En clair, Dunkerque n’envisage pas deux départs majeurs sur le plan offensif lors de ce mercato hivernal. L’un des deux joueurs devrait quitter le club, mais pas les deux. « Demba Ba n’est pas fou », nous souffle une source proche du dossier.

L’avenir de Bardeli lié à celui de Yassine

À ce stade, c’est bien Gessime Yassine qui apparaît le plus proche de la sortie. L’ailier marocain dispose de sollicitations concrètes, avec notamment une piste sérieuse menant au RC Strasbourg. Une issue qui renforcerait encore un peu plus la volonté de Dunkerque de conserver Bardeli jusqu’à la fin de la saison, voire au-delà. Conséquence directe, l’ASSE devrait rester le bec dans l’eau. Le profil du milieu de 24 ans plait, mais le timing et la position ferme du club nordiste rendent l’opération très improbable cet hiver.

Le Dunkerque veut toujours le prolonger

Même constat du côté du FC Nantes. Le dossier a bien été évoqué en interne, sans aller plus loin. Les Canaris se sont déjà tournés vers d’autres pistes, jugées plus aguerries en Ligue 1, dans l’optique claire de l’opération maintien. Dunkerque, de son côté, ne ferme aucune porte pour l’avenir. Le club nordiste ne désespère pas de prolonger Bardeli et continue de travailler sur cette option, convaincu de son importance sportive.

Bastien Aubert