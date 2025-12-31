Meneur de jeu de Dunkerque pisté par l’ASSE, Enzo Bardeli a vu son ancien entraîneur Luis Castro échouer au FC Nantes et cela a refroidi ses envies de départ.

Dans l’interview qu’il a accordée à La Voix du Nord, Enzo Bardeli évoque son avenir. Le meneur de jeu de Dunkerque réalise une excellente saison et est convoité par plusieurs clubs, dont l’AS Saint-Etienne. Mais il révèle que l’exemple de son ancien entraîneur, Luis Castro, parti avec plein d’espoir cet été au FC Nantes et qui est aujourd’hui au chômage après quatre mois catastrophiques, l’a beaucoup fait réfléchir.

« La trajectoire de mon ancien coach confirme qu’il faut être au bon endroit au bon moment »

« La trajectoire de mon ancien coach confirme qu’il faut être au bon endroit au bon moment. Ici, on sait comment Luis Castro était performant sur tous les points, l’entraîneur, le tacticien, l’humain. La manière dont il joue, dont il fait progresser ses joueurs. Cela ne l’a pas fait à Nantes. Cela fait réfléchir dans la décision pour trouver un endroit zoù je me sente bien, où je continue à progresser. »

Une réflexion pleine de justesse que Bardeli aurait pu compléter en précisant qu’il faut également travailler avec les bonnes personnes. Car Luis Castro peut légitimement se sentir lésés par les Kita, qui lui ont vendu un projet sur lequel ils sont en train de revenir en recrutant des joueurs expérimentés au prix fort. S’il avait pu avoir autant de talent sous la main cet été, l’entraîneur portugais serait certainement encore sur le banc des Canaris…