FC Nantes Mercato : retour de flamme pour une recrue défensive ?

Par Raphaël Nouet - 31 Déc 2025, 07:46
💬 Commenter
Abakar Sylla s'apprêtant à rejoindre le banc des remplaçants avec Strasbourg.
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

En quête d’un défenseur central, le FC Nantes n’aurait pas définitivement tourné la page Abakar Sylla (RC Strasbourg).

Lors de la première partie de saison, la défense a été un gros point faible du FC Nantes. Chidozie Awaziem a réussi un bon retour après une première année en prêt il y a presque dix ans et Tylel Tati a bien débuté la saison. Mais le jeune Canari est rapidement rentré dans le rang, plombé moralement par les mauvais résultats qui s’accumulaient. Vu l’urgence de la situation, avec cette avant-dernière place au classement, le FC Nantes ne peut pas faire de sentiment et doit impérativement recruter dans ce secteur de jeu cet hiver. C’est un objectif mais aucun nom n’avait fuité jusqu’à présent.

Sylla (RC Strasbourg) toujours suivi ?

Mais hier soir sur X, Emmanuel Merceron a écrit : « Et si la piste Abakar Sylla n’était pas totalement refermée au FC Nantes ? ». Le défenseur ivoirien de 23 ans, arrivé à Strasbourg en 2023, n’a pas disputé le moindre match avec les professionnels depuis le début de la saison. Des supporters nantais ont fait remarquer à l’insider que cela s’explique par le fait que, en 2024-25, à chaque fois qu’il a été sur le terrain, il a commis des erreurs assez grossières. La majorité ne semble pas du tout emballée par cette piste.

Mais un prêt de Sylla aurait le grand mérite de ne pas engager de fonds pour le FC Nantes autre que le salaire. Et donc de laisser plus de latitude au club pour finaliser une arrivée en attaque ou en milieu, autres secteurs en souffrance…

