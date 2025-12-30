En quête d’un milieu de terrain, le FC Nantes pourrait frapper un très grand coup en faisant revenir en Ligue 1 l’ancien Rémois Marshall Munetsi (29 ans). Mais la concurrence est rude.

Après avoir passé l’été à vendre tous les bijoux de famille, le FC Nantes s’est retrouvé fort dépourvu quand l’hiver est venu. Avant-dernière du classement, la Maison Jaune a décidé de recruter du lourd cet hiver pour renforcer un effectif tellement faible que même le prometteur Luis Castro n’a rien pu faire. Deiver Machado (RC Lens) et Rémy Cabella (Olympiakos) sont déjà arrivés. De nombreux autres pistes sont explorées, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Et Foot Mercato vient d’en rajouter une vraiment alléchante.

Le Paris FC en a fait une priorité

Cette piste mène à Marshall Munetsi. Le milieu zimbabwéen a brillé avec le Stade de Reims entre 2019 et 2025. Il était considéré comme l’un des meilleurs à son poste en Ligue 1, ce qui lui a valu un transfert à Wolverhampton lors de la dernière intersaison. Sauf que les choses ne se passent pas bien du tout pour lui chez les Wolves, derniers de Premier League et en passe de battre tous les records négatifs. Un départ est envisagé et, selon FM, le FC Nantes serait intéressé.

Mais il y a un mais… Ce « mais », c’est la concurrence incarnée par le Paris FC et l’OGC Nice. Deux clubs eux aussi très loin de leurs objectifs du début de saison et qui disposent de moyens financiers supérieurs au FC Nantes. Le PFC ferait de Munetsi une priorité. Et aurait les moyens de verser une indemnité à Wolverhampton, qui a versé 20 M€ pour le recruter à Reims. Alors que le FCN proposerait plutôt un prêt…