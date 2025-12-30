À LA UNE DU 30 DéC 2025
FC Nantes : Molina balance du lourd sur les Kita et fait une révélation choc sur la vente ! 

Par Bastien Aubert - 30 Déc 2025, 13:03
Les Kita au FC Nantes
Romain Molina a fait des révélations sur la famille Kita et la possible vente du FC Nantes, bel et bien imaginée à la tête du club. 

Romain Molina n’a pas mâché ses mots au sujet du FC Nantes et de sa direction. Dans un récent live à bâtons rompus, le journaliste a livré des révélations qui font mal, notamment sur Waldemar Kita et son fils. « Luis Castro, qui avait une énorme cote à Dunkerque, s’est complètement saboté. Malheureusement, c’était prévisible », a-t-il commencé. Selon Molina, Waldemar Kita pensait pouvoir qualifier le club pour l’Europe cette saison en sous-estimant ses concurrents et refusait de vendre le club, convaincu qu’il ne valait plus rien. 

Kita attendait un retour des droits TV pour vendre ! 

« Il attendait un retour des droits TV pour potentiellement revendre. Là, c’était bien joué de sa part », explique-t-il. Sur le fils de Waldemar Kita, Franck, Molina reste plus critique : « Le fils, c’est autre chose. On pourrait en parler. En terme de compétence, on est là à un niveau… » Malgré tout, il reconnaît une certaine régularité : « Au moins il paye les salaires et on peut lui parler. »

« Il y a une mauvaise ambiance au club »

Mais le journaliste indépendant n’hésite pas à pointer les problèmes structurels : « Le problème, c’est que ce club, c’est n’importe quoi. Il y a une mauvaise ambiance au club et c’est triste parce qu’il n’y a pas que des mauvaises choses qui ont été réalisées. Mais il y a trop de gens qui sifflent aux oreilles du papa, du fils, etc… J’ai beaucoup de mal avec tout ça. » Un témoignage sans filtre qui éclaire les coulisses d’un FC Nantes aux abois, entre gestion familiale, tensions internes et ambitions contrariées.

