Parmi les meilleurs souvenirs de l’année 2025 du directeur sportif du SCO d’Angers, Laurent Boissier, il y a les deux victoires sur le FC Nantes…

A quoi reconnaît-on une année pourrie, comme a pu l’être 2025 pour le FC Nantes ? Au fait que les rivaux régionaux se gargarisent de vous avoir battu. Autrefois voisin que la Maison Jaune ignorait superbement, le SCO d’Angers vit aujourd’hui des moments joyeux, loin de la lutte pour le maintien dans laquelle les Canaris sont empêtrés. Son directeur sportif, Laurent Boissier, a donné une interview au site officiel pour faire le bilan des douze mois écoulés. Dans les quatre matches qu’il a retenus, il y a les deux victoires sur le FC Nantes…

« Le match contre Nantes à domicile restera marquant »

« Si je devais en retenir trois ou quatre matches marquants en 2025, je citerais d’abord la victoire à Nantes la saison passée (0-1, J32), que j’ai trouvée remarquable dans l’état d’esprit et dans le contenu, malgré la pression et de nombreux absents. Bien sûr, il y a aussi la victoire contre Strasbourg (2-1, J33), qui a été déterminante pour notre maintien. Cette saison, je retiendrai deux matchs : le nul à Marseille ainsi que la victoire contre le FC Nantes à la maison. »

« Ces rencontres allient performance, résultats et état d’esprit. Le match contre Marseille a été fédérateur : il nous a permis de prendre conscience de nos réelles capacités face à une grosse équipe. Les matchs contre Nantes et Strasbourg la saison dernière étaient des rencontres à enjeu, sous pression, que nous avons su parfaitement maîtriser. Et cette saison, le match contre Nantes à domicile restera marquant, avec une ambiance exceptionnelle à Raymond-Kopa et une avalanche de buts. L’ambiance était magnifique, avec un Stade totalement acquis à notre cause. Nous avions l’habitude de jouer ce type de derby à l’extérieur, donc c’était une très belle expérience. Cela récompense le gros travail réalisé par le Club et la Direction, qui nous permettent aujourd’hui, à nous et aux joueurs, de nous exprimer pleinement à domicile. J’espère que ce sera également le cas cette saison contre Marseille, Paris et Lyon. »