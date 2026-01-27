À LA UNE DU 27 JAN 2026
[17:32]OM Mercato : coup dur pour la piste Hadj Moussa (Feyenoord)
[17:03]OL : le match contre le PAOK endeuillé par un drame
[16:44]Real Madrid : Mourinho désamorce la polémique avec Arbeola
[16:26]OM Mercato : un départ et un coup à la Vaz officialisés
[16:03]ASSE Mercato : la piste au milieu est connue, il vient d’affronter l’OL !
[15:44]PSG Mercato : la grande annonce de Luis Enrique sur le recrutement
[15:30]OM : après Dugarry, Ménès et Riolo répondent sèchement à De Zerbi 
[15:00]L’ASSE trahie par un ex, l’étau se resserre dangereusement autour d’Horneland 
[14:40]FC Barcelone Mercato : Bernardo Silva a lâché sa réponse au Barça 
[14:20]OM Mercato : mauvaise nouvelle pour Nwaneri ! 
OM : après Dugarry, Ménès et Riolo répondent sèchement à De Zerbi 

Par Bastien Aubert - 27 Jan 2026, 15:30
Roberto De Zerbi (OM)
Après les critiques de Roberto De Zerbi sur la presse française, Daniel Pierre Ménès et Daniel Riolo ont succédé à Christophe Dugarry pour répondre à l’entraîneur italien de l’OM.

Si Christophe Dugarry n’a pas fait dans le détail pour renvoyer Roberto De Zerbi dans ses 16 mètres, c’est peu dire que Pierre Ménès et Daniel Riolo ont peu goûté à la sortie incendiaire du technicien italien après OM – RC Lens (3-1). « Je n’ai pas compris le sens de sa sortie. Les commentaires à son sujet sont à l’image des prestations de l’OM, estime Riolo sur les ondes de RMC Sport. Le passeport change beaucoup de choses. Moi je suis Italien et je suis fier de l’être. »

« Ce côté où je chouine toujours pour quelque chose »

Ménès va plus loin dans le débat. « Je suis choqué de la violente sortie médiatique de De Zerbi contre la presse, a-t-il rétorqué au coach de l’OM sur sa chaîne Youtube. A l’arrivée, cela a quasiment éclipsé la très belle victoire contre Lens. Dire que Marseille a été très mauvais contre Nantes et Liverpool, ce n’est pas de l’analyse mais de l’observation. Dire l’inverse face à Angers et Lens, c’est la même chose. Il y a ce côté où je chouine toujours pour quelque chose. Je trouve le résultat très moyen. » 

L’OM a d’autres dossiers sur le feu

Tout ce battage médiatique risque fort de ne pas s’arrêter là alors que l’OM a tout de même d’autres priorités : valider sa qualification en barrage de la ligue des Champions demain à Bruges (21h) et rester dans le wagon du podium ce samedi à Paris (17h).

