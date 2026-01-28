La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Pisté par le Stade Rennais et l’OM, Charlie Cresswell (23 ans) ne devrait pas quitter le Toulouse FC au mercato hivernal. Foi de Fabrizio Romano.

L’OM et le Stade Rennais devront patienter : Charlie Cresswell ne bougera pas cet hiver. L’information vient de Fabrizio Romano et elle est claire : Toulouse tient bon.

Toulouse reste ferme pour Cresswell

Le spécialiste des transferts a détaillé la situation sans détour : « Toulouse a rejeté deux offres pour Charlie Cresswell. Proposition de 24 millions d’euros de Brighton, modifiée. Forfait de 25 millions de Wolfsburg, modifié. Ratés. Crystal Palace a demandé tous les détails de l’accord, mais Toulouse souhaite conserver le joueur jusqu’à l’été. » En résumé : malgré l’intérêt de plusieurs clubs, Cresswell restera au TFC jusqu’à la fin de la saison.

Un coup dur pour l’OM et le Stade Rennais

Une décision ferme de Toulouse, qui ne souhaite pas se séparer de l’un de ses éléments clés en plein cœur de la saison. Pour les deux clubs français, c’est une douche froide. Même si l’idée n’était pas forcément un recrutement cet hiver, l’OM et le Stade Rennais devront patienter et revoir leurs plans pour ce mercato hivernal. Toute approche directe sur Cresswell est pour l’instant impossible, et la question de son avenir est désormais reportée à l’été prochain. Toulouse, lui, peut souffler et sécuriser son axe central jusqu’au terme de la saison, avec un joueur clé de 23 ans, reconnu pour son potentiel et sa régularité.