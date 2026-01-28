À LA UNE DU 28 JAN 2026
[09:16]OM Mercato : l’Italie comme solution d’urgence pour oublier Emerson ?
[09:00]PSG Mercato : coup de théâtre monumental pour l’avenir de Dembélé !
[08:48]Stade Rennais : triple coup de tonnerre pour l’avenir de Jacquet ! 
[08:15]FC Nantes : c’est confirmé pour Kita et l’avenir de Kantari ! 
[07:43]Bruges – OM : énorme surprise de dernière minute dans le onze de De Zerbi !
[07:16]PSG – Newcastle : 2 surprises dans le onze de Luis Enrique avec un gros coup de pouce !
[07:00]ASSE : Franck Haise répond fermement aux Verts 
[06:00]ASSE Mercato : qui es-tu, Thomas Jorgensen (Viborg) ?
[05:00]L’OM va-t-il se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions ?
[00:00]PSG : un ex du club et du Real Madrid balance sur Al-Khelaïfi et sa femme !
Bruges – OM : énorme surprise de dernière minute dans le onze de De Zerbi !

Par Bastien Aubert - 28 Jan 2026, 07:43
Facundo Medina (OM)
À quelques heures du choc face à Bruges, décisif pour une place en barrages de la Ligue des Champions (21h), Roberto De Zerbi préparerait un onze de départ qui réserve une énorme surprise à l’OM.

Roberto De Zerbi va encore innover à Bruges. Selon L’Équipe, Facundo Medina devrait en effet débuter en piston gauche ce soir dans les rangs de l’OM. Un choix fort, presque déroutant, alors qu’Igor Paixao avait pourtant fait le travail à ce poste face au RC Lens lors de la victoire marseillaise (3-1). Hier, le Brésilien s’est entraîné à part et devrait donc débuter sur le banc. 

Kondogbia de retour dans le onze de l’OM

Pas de révolution en revanche dans l’axe. L’OM devrait évoluer avec une défense à trois, composée d’Amir Murillo, Nayef Aguerd et Leonardo Balerdi. Un trio appelé à contenir les transitions rapides de Bruges et à sécuriser une rencontre à très haute intensité. Un choix cohérent pour un match couperet, où l’équilibre défensif sera primordial. Autre information importante : Geoffrey Kondogbia est annoncé titulaire dans l’entrejeu. Le milieu marseillais, ménagé face aux Sang et Or, est prêt à reprendre sa place pour ce rendez-vous européen capital.

De Zerbi ose encore

Son impact physique, son expérience et sa capacité à calmer le tempo pourraient peser lourd dans un match où chaque ballon comptera. Avec ce onze probable, De Zerbi envoie un message clair : l’OM ne vient pas à Bruges pour calculer. Il vient pour passer. Quitte à surprendre, quitte à bousculer la hiérarchie. Reste à savoir si ce pari audacieux sera payant. 

