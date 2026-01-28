À LA UNE DU 28 JAN 2026
FC Nantes : un partenaire du club balance du lourd sur Franck Kita et la gestion du club ! 

Par Bastien Aubert - 28 Jan 2026, 11:48
Franck Kita (FC Nantes)
Jérome Malen, partenaire du FC Nantes, ne semble pas vraiment satisfait des résultats des Canaris depuis la mainmise de Franck Kita sur le secteur sportif. 

Ça chauffe autour du FC Nantes. Après le dernier match des Canaris, lourdement perdu à La Beaujoire contre l’OGC Nice (1-4), Jérome Malen, partenaire du club et Directeur Général chez « Métiers de bouche et équipement », a exprimé son mécontentement sur LinkedIn. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Franck Kita et la gestion sportive du club prennent cher.

« Soutenir un club ce n’est pas se taire »

Dans son post, Malen fait une distinction claire entre le rôle du président et celui de son fils : « Le président reste une figure essentielle pour ce club, son engagement, son poids et son importance ne sont pas discutables. En revanche, la gestion sportive confiée à son fils est un échec évident. Les décisions prises montrent un manque de compétence et d’expérience à ce niveau et le club en paie aujourd’hui directement le prix sur le terrain. » Il conclut avec un message fort pour Nantes : « Soutenir un club ce n’est pas se taire quand les mauvaises décisions sont prises parce que Nantes mérite mieux. »

Un avertissement public à Nantes

Ce message marque un coup de tonnerre : un partenaire officiel du club n’hésite pas à critiquer publiquement la gestion sportive actuelle. Cela met encore plus de pression sur Franck Kita et interroge sur l’avenir du projet sportif du FC Nantes. Le club doit désormais gérer cette critique externe tout en tentant de relancer l’équipe sur le terrain. Avec un Ahmed Kantari au milieu de la famille Kita, rien ne s’annonce simple. 

