À LA UNE DU 29 JAN 2026
PSG – OM : le prochain Classico avec des supporters marseillais au Parc, Rothen envoie du lourd !

Par Bastien Aubert - 29 Jan 2026, 05:30
💬 Commenter
Jérôme Rothen
Le Classico approche et Jérôme Rothen a relancé le débat sur le retour des supporters de l’OM au Parc des Princes pour le choc programmé le dimanche 8 février en clôture de la 21e journée de Ligue 1 (20h45).

L’affaire est loin d’être gagnée mais voir une figure du PSG militer pour la présence de supporters de l’OM au Classique le 8 février prochain au Parc (20h45) est une première pierre posée dans le jardin de la LFP. Pour Jérôme Rothen, l’interdiction de déplacement reste une vraie perte pour le spectacle et l’ambiance du match. 

« Si tu ne retentes pas, on y arrivera jamais ! »

Rothen plaide ainsi pour le retour des supporters marseillais dans l’enceinte mythique du PSG, comme au bon vieux temps. « Ça me fait quelque chose l’interdiction de déplacement, le charme du foot c’est de communier avec tes supporters », a déclaré Rothen sur les ondes de RMC Sport. Selon lui, même si cela implique un peu de chambrage et de tension, la situation peut s’encadrer. « Il y aura du chambrage, mais ça peut s’encadrer. Si tu ne retentes pas, on y arrivera jamais ! » a-t-il ajouté.

Un Classico qui doit retrouver son ambiance

Pour Rothen, permettre aux supporters marseillais d’assister au match au Parc serait une belle victoire pour le football et pour les fans, tout en maintenant la sécurité nécessaire. Le Classico, match le plus attendu du championnat, gagnerait en intensité et en authenticité avec la présence de l’ensemble des supporters. Ce qui est sûr, c’est que la décision finale sur le déplacement des fans de l’OM sera scrutée de près par tous les observateurs.

