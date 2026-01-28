À LA UNE DU 28 JAN 2026
[14:00]OL Mercato : après Endrick, un nouvel attaquant proche de débarquer à Lyon !
[13:30]FC Barcelone Mercato : deux renforts pleins d’avenir en plus au Barça !
[13:01]RC Lens : Sage annonce un transfert imminent et deux coups durs face au Havre
[12:53]ASSE : Horneland a annoncé son départ !
[12:45]PSG Mercato : Luis Enrique a validé l’arrivée d’un titulaire du FC Barcelone 
[12:31]OL : John Textor a tenté un coup d’État à Lyon !
[12:16]OM Mercato : Benatia a mis la main sur le renfort parfait pour De Zerbi
[12:08]FC nantes Mercato : une nouvelle recrue officialisée
[11:48]FC Nantes : un partenaire du club balance du lourd sur Franck Kita et la gestion du club ! 
[11:35]PSG – Newcastle : Luis Enrique perd un titulaire à la dernière minute !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG – Newcastle : Luis Enrique perd un titulaire à la dernière minute !

Par Bastien Aubert - 28 Jan 2026, 11:35
💬 Commenter
Lucas Hernandez au milieu de ses partenaires du PSG.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Fabian Ruiz, annoncé titulaire, est forfait à la dernière minute. Le milieu espagnol n’est pas totalement remis du coup reçu au genou lors du match contre le Sporting, et Canal+ confirme qu’il ne pourra pas être aligné contre les Magpies.

Coup dur pour le PSG juste avant le choc face à Newcastle : Fabian Ruiz, annoncé titulaire, est forfait à la dernière minute. Cette absence vient compliquer les plans de Luis Enrique, qui perd un élément clé de son milieu de terrain.

Coup dur pour le PSG

Le coach espagnol va devoir réajuster son équipe à quelques heures du coup d’envoi, ce qui pourrait influencer le style de jeu parisien face à une équipe de Newcastle redoutable en contre-attaque. Avec déjà quelques incertitudes côté effectif, le PSG devra trouver des solutions rapidement pour ne pas laisser filer ce match décisif.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

PSGLigue des champions

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Ligue des champions, PSG