PSG – Newcastle : Luis Enrique perd un titulaire à la dernière minute !

Fabian Ruiz, annoncé titulaire, est forfait à la dernière minute. Le milieu espagnol n’est pas totalement remis du coup reçu au genou lors du match contre le Sporting, et Canal+ confirme qu’il ne pourra pas être aligné contre les Magpies.

Coup dur pour le PSG

Le coach espagnol va devoir réajuster son équipe à quelques heures du coup d’envoi, ce qui pourrait influencer le style de jeu parisien face à une équipe de Newcastle redoutable en contre-attaque. Avec déjà quelques incertitudes côté effectif, le PSG devra trouver des solutions rapidement pour ne pas laisser filer ce match décisif.