Ligue Europa : le LOSC hérite de l’Étoile Rouge, un piège nommé Belgrade

Le LOSC connaît désormais son adversaire en barrages de Ligue Europa : ce sera l’Étoile Rouge de Belgrade. Un tirage loin d’être neutre, face à un club habitué aux joutes européennes et réputé pour son intensité, notamment à domicile.

Un aller à Lille pour prendre l’avantage

Les Dogues recevront lors du match aller, le jeudi 12 février, à Pierre-Mauroy. Un premier rendez-vous capital pour prendre une option avant un déplacement toujours délicat en Serbie. Face à une Étoile Rouge accrocheuse, disciplinée et redoutable dans l’impact, Lille devra frapper fort d’entrée pour se mettre à l’abri.

Un retour sous haute tension

Le match retour est programmé au jeudi 19 février, à Belgrade. Un contexte forcément hostile, dans un stade incandescent, où peu d’équipes sortent indemnes. Le LOSC le sait : sans un avantage solide à l’aller, la qualification pourrait vite devenir un casse-tête.

Pour les hommes de Bruno Genesio, l’objectif est clair : éviter le piège, assumer le statut et poursuivre l’aventure européenne. Mais face à l’Étoile Rouge, rien ne sera donné. La Ligue Europa commence vraiment maintenant pour Lille.