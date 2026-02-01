FC Nantes Mercato : un nouveau départ officialisé, ça écrème chez les Canaris !

Prêté par l’AZ, l’ailier suédois Mayckel Lahdo va quitter le FC Nantes, comme attendu.

Ça dépote du côté du FC Nantes, alors qu’il ne reste plus que deux jours de mercato ! Après avoir acté la vente de son jeune défenseur central Enoch Mawassa (17 ans) à Cagliari, moyennant 150.000€, et le départ du décevant milieu sud-coréen Kown à Westerlo, c’est au tour de Mayckel Lahdo de faire ses valises.

Lahdo rentre à AZ avant de prendre la direction le Danemark

Ce dimanche, le FC Nantes officialise le départ de cet autre flop estival. Mayckel Lahdo va s’engager avec le club danois de Brondby. Toujours sous contrat avec l’AZ, il a cassé son prêt au FC Nantes et sera envoyé jusqu’à la fin de la saison dans l’équipe de la banlieue de Copenhague. Talentueux mais hyper fragile, capable de se déboîter une épaule sur un simple dribble, Lahdo n’aura pas réussi à s’imposer chez les Canaris. A l’image de la plupart des autres joueurs arrivés lors du dernier Mercato catastrophique opéré cet été.