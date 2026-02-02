Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le Stade Rennais a pris son temps pour officialiser le recrutement de l’attaquant marocain Yassir Zabiri en provenance de Famalicao.

Depuis hier, l’arrivée de Yassir Zabiri au Stade Rennais ne faisait plus aucun doute. La direction rouge et noir s’était mise d’accord avec son homologue de Famalicao pour un transfert avoisinant les 10 M€. Auteur de 4 buts en 12 matches de championnat portugais, le Marocain, qui a surtout été le meilleur buteur de la Coupe du monde U20 remportée par son pays, constitue un profil jeune et prometteur, idéal pour succéder à Kader Meïté, transféré en Arabie saoudite. Il arrive en Bretagne pour jouer les doublures de Breel Embolo et Estéban Lepaul.