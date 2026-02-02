À LA UNE DU 2 FéV 2026
[23:00]ASSE : Guillou émet des doutes et liste les chantiers inquiétants de Montanier 
[22:39]Stade Rennais Mercato : c’est officiel pour Nordin
[22:30]OM : comment l’OL a amplifié la crise et les tensions à Marseille
[22:10]Real Madrid, PSG Mercato : c’est fait pour Upamecano !
[21:51]FC Barcelone : Laporta se sert de Flick pour l’élection présidentielle
[21:40]OM Mercato : Nnadi officialisé
[21:26]ASSE Mercato : le départ d’Ekwah finalisé sur le gong !
[21:15]Stade Rennais Mercato : Zabiri est rouge et noir
[20:43]RC Lens Mercato : bip bip Saint-Maximin officialisé
[20:21]ASSE Mercato : Le Cardinal, c’est fait !
Stade Rennais Mercato : Zabiri est rouge et noir

Par Raphaël Nouet - 2 Fév 2026, 21:15
💬 Commenter
Yassir Zabiri célébrant un but avec la sélection U20 du Maroc.
Le Stade Rennais a pris son temps pour officialiser le recrutement de l’attaquant marocain Yassir Zabiri en provenance de Famalicao.

Depuis hier, l’arrivée de Yassir Zabiri au Stade Rennais ne faisait plus aucun doute. La direction rouge et noir s’était mise d’accord avec son homologue de Famalicao pour un transfert avoisinant les 10 M€. Auteur de 4 buts en 12 matches de championnat portugais, le Marocain, qui a surtout été le meilleur buteur de la Coupe du monde U20 remportée par son pays, constitue un profil jeune et prometteur, idéal pour succéder à Kader Meïté, transféré en Arabie saoudite. Il arrive en Bretagne pour jouer les doublures de Breel Embolo et Estéban Lepaul.

