À LA UNE DU 4 FéV 2026
[08:42]FC Nantes : auteur d’un but sensationnel à Reims, Benhattab règle ses comptes avec les Canaris
[08:26]PSG Mercato : Cristiano Ronaldo envoyé à Paris en fin de saison !
[07:58]RC Lens : le LOSC s’invite dans le match à Troyes, Sage réserve des surprises
[07:40]FC Barcelone : Yamal a doublé Maradona et collé un éclat à Mbappé (Real Madrid)
[07:17]Stade Rennais : Beye sur le départ, Riolo détruit le club
[06:56]OM : De Zerbi reconnaît avoir voulu tuer un joueur et lance le Classico
[06:00]ASSE Mercato : l’ombre d’Ekwah plane sur un détail caché du prêt de Soumahoro
[05:00]OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Rennes, une qualification rassurante et un sparring-partner parfait avant le PSG »
[23:30]RC Lens : Daniel Riolo minimise les Sang et Or et offre le titre au PSG
[23:05]OM – Stade Rennais (3-0) : les notes des Marseillais, qualifiés en quarts de la Coupe de France
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : le LOSC s’invite dans le match à Troyes, Sage réserve des surprises

Par Raphaël Nouet - 4 Fév 2026, 07:58
💬 Commenter
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, sur la pelouse du stade Bollaert.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Ce soir, le RC Lens disputera son 8e de finale de Coupe de France contre une ESTAC dirigée par une figure du LOSC, Stéphane Dumont. L’entraîneur des Sang et Or, Pierre Sage, pourrait faire moins tourner qu’à l’accoutumée.

Détrôné par le PSG en Ligue 1, le RC Lens poursuit deux objectifs : rester sur le podium jusqu’au bout, histoire de retrouver la Champions League, et remporter la Coupe de France. Car, anomalie de l’histoire, le Racing n’a jamais soulevé le plus vieux trophée hexagonal. Trois fois, il a échoué en finale. Il espère que cette saison 2025-26 sera la bonne. Cela passe par une qualification ce soir sur la pelouse de l’ESTAC, leader de la Ligue 2. Une invasion de supporters lensois est prévue au stade de l’Aube, qui pourrait donc, une fois n’est pas coutume, siffler l’entraîneur troyen, Stéphane Dumont. Car celui-ci est une figure du LOSC…

Stéphane Dumont, une figure du LOSC

Dumont est un pur Lillois, né dans la capitale des Flandres et arrivé au LOSC à l’âge de 9 ans. Il y a joué chez les professionnels de 2003 à 2011, avant d’intégrer le centre de formation comme entraîneur (2013-17). En conférence de presse, même s’il a d’abord rejeté l’idée que la réception de Lens était particulière pour lui, il a fini par reconnaître : « Comme tout joueur ou entraîneur passé dans des clubs avec une identité forte et bercé toute sa jeunesse par une culture de derby, ça a toujours une saveur particulière, forcément ». Pierre Sage avait d’ailleurs rappelé cet attachement viscéral de Dumont au grand rival du RCL : « Leur coach est issu d’un club qui n’est pas très loin, c’est peut-être une source de motivation pour eux ».

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Au niveau de la composition d’équipe, l’entraîneur lensois devrait moins faire tourner que lors des deux tours de Coupe précédents. Face au Havre (1-0), vendredi dernier, il a aligné le onze suivant : Risser – Antonio, Ganiou, Sarr – Aguilar, Sangaré, Thomasson, Udol – Thauvin, Saïd – Edouard. La Voix du Nord pense qu’il y aura trois changements, Abdulhamid prenant la place d’Aguilar, Bulatovic celle de Sangaré et Sima celle de Thauvin. L’Equipe voit également trois changements, mais pas les mêmes : Bulavotic plutôt que Thomasson, Sotoca plutôt que Thauvin et Fofana plutôt qu’Edouard.

RC LensLOSC

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : LOSC, RC Lens