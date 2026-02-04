Ce soir, le RC Lens disputera son 8e de finale de Coupe de France contre une ESTAC dirigée par une figure du LOSC, Stéphane Dumont. L’entraîneur des Sang et Or, Pierre Sage, pourrait faire moins tourner qu’à l’accoutumée.

Détrôné par le PSG en Ligue 1, le RC Lens poursuit deux objectifs : rester sur le podium jusqu’au bout, histoire de retrouver la Champions League, et remporter la Coupe de France. Car, anomalie de l’histoire, le Racing n’a jamais soulevé le plus vieux trophée hexagonal. Trois fois, il a échoué en finale. Il espère que cette saison 2025-26 sera la bonne. Cela passe par une qualification ce soir sur la pelouse de l’ESTAC, leader de la Ligue 2. Une invasion de supporters lensois est prévue au stade de l’Aube, qui pourrait donc, une fois n’est pas coutume, siffler l’entraîneur troyen, Stéphane Dumont. Car celui-ci est une figure du LOSC…

Stéphane Dumont, une figure du LOSC

Dumont est un pur Lillois, né dans la capitale des Flandres et arrivé au LOSC à l’âge de 9 ans. Il y a joué chez les professionnels de 2003 à 2011, avant d’intégrer le centre de formation comme entraîneur (2013-17). En conférence de presse, même s’il a d’abord rejeté l’idée que la réception de Lens était particulière pour lui, il a fini par reconnaître : « Comme tout joueur ou entraîneur passé dans des clubs avec une identité forte et bercé toute sa jeunesse par une culture de derby, ça a toujours une saveur particulière, forcément ». Pierre Sage avait d’ailleurs rappelé cet attachement viscéral de Dumont au grand rival du RCL : « Leur coach est issu d’un club qui n’est pas très loin, c’est peut-être une source de motivation pour eux ».

Au niveau de la composition d’équipe, l’entraîneur lensois devrait moins faire tourner que lors des deux tours de Coupe précédents. Face au Havre (1-0), vendredi dernier, il a aligné le onze suivant : Risser – Antonio, Ganiou, Sarr – Aguilar, Sangaré, Thomasson, Udol – Thauvin, Saïd – Edouard. La Voix du Nord pense qu’il y aura trois changements, Abdulhamid prenant la place d’Aguilar, Bulatovic celle de Sangaré et Sima celle de Thauvin. L’Equipe voit également trois changements, mais pas les mêmes : Bulavotic plutôt que Thomasson, Sotoca plutôt que Thauvin et Fofana plutôt qu’Edouard.