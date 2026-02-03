S’il respecte le parcours du RC Lens cette saison en Ligue 1, Daniel Riolo estime que le PSG garde les cartes en main pour le titre.

Le RC Lens impressionne mais ne convainc pas tout le monde. Auteur d’une saison solide en Ligue 1, le club artésien continue de jouer les trouble-fêtes dans la course au sommet. Un parcours salué par beaucoup, mais qui ne suffit pas à faire changer d’avis Daniel Riolo. Sur les ondes de RMC Sport, l’éditorialiste a livré une analyse tranchante, minimisant clairement la menace lensoise face au PSG. « Le challenge avec Lens ne tiendra pas et s’il existe c’est uniquement parce que le PSG a fait 6 mois avec une équipe B », a lâché Riolo, sans détour. Une déclaration qui a fait réagir, tant elle rabaisse la performance des Sang et Or en la replaçant uniquement dans le contexte des errements parisiens.

Le PSG toujours maître du jeu, selon Riolo

Pour Daniel Riolo, la hiérarchie n’a jamais réellement vacillé. Si le RC Lens est encore dans le coup, ce ne serait pas grâce à une supériorité sportive durable, mais à un PSG trop longtemps déséquilibré. Changements incessants, effectif en rodage, manque de continuité. Autant d’éléments qui expliqueraient, selon lui, l’illusion d’un suspense en Ligue 1. Une lecture qui fait mal à Lens, tant le club artésien s’est bâti une réputation de rigueur, de cohérence collective et de régularité. Mais pour Riolo, dès que Paris tournera à plein régime, la messe sera dite.

Le RC Lens face au mépris parisien ?

Ce discours n’est pas nouveau, mais il continue d’agacer du côté de Bollaert. Saison après saison, Lens prouve qu’il peut rivaliser sur la durée, sans moyens démesurés, en s’appuyant sur un projet clair et une identité forte. Pourtant, le respect total semble toujours conditionné aux failles du PSG, jamais aux mérites propres des Sang et Or. Reste désormais au RC Lens à répondre sur le terrain. Car si le PSG garde les cartes en main comme l’affirme Riolo, Lens, lui, n’a jamais été aussi à l’aise dans le rôle de l’outsider qu’on refuse de prendre totalement au sérieux. Et parfois, c’est là que naissent les plus belles surprises.