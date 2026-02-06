Habib Beye rêvé au RC Lens… avant que le Stade Rennais ne recale Pierre Sage

Dans les coulisses du football français, beaucoup se demandent aujourd’hui : et si ça avait été Habib Beye sur le banc du RC Lens au lieu du Stade Rennais ? En effet, dans une interview pour Thibaud Vézirian, Miran Hira — conseiller de Joseph Oughourlian la saison dernière — avait soufflé au président lensois le nom d’Habib Beye comme entraîneur pour succéder à Franck Haise après son départ en 2024. Habib Beye, ancien international et consultant devenu coach, a bien repris une équipe en difficulté… mais c’est au Stade Rennais que cela s’est fait, et pas à Lens. C’est donc Will Still qui est arrivé.

Habib Beye à Rennes : un choix qui a changé la donne (ou presque)

Arrivé en janvier 2025 pour redresser une saison bretonne délicate, Habib Beye ne fait pas l’unanimité. Si son équipe a connu un début de saison mitigé, elle vient de retomber dans ses travers avec trois défaites de suite.

De plus, sa gestion du vestiaire a parfois été critiquée : il a dû affronter des rumeurs de tensions internes après un revers lourd en Coupe de France, et il a même mis à l’écart son gardien Brice Samba pour le déplacement à Lens, une décision qui montre la fermeté de son management.

Pierre Sage : Rennes a dit non… puis Lens a dit oui

Un an après l’intersaison 2024 mouvementée au RCL, Pierre Sage, aujourd’hui en poste à Lens, avait été proposé – explicitement ou non – au Stade Rennais à l’été 2025, selon Mohamed Toubache-Ter. Après son départ de l’Olympique Lyonnais, Sage semblait prêt à reprendre du service soit comme entraîneur principal, soit en collaboration avec Beye à Rennes.

Mais à l’été 2025, Rennes n’a pas retenu l’idée de faire venir Sage en tant que coach principal. Finalement, Pierre Sage a signé un contrat de trois ans avec le RC Lens, où son projet séduit et les résultats sont solides cette saison.

Le mois de septembre 2025 a vu ces deux hommes — Beye et Sage — se retrouver sur la pelouse pour la première fois en Ligue 1 dans un match entre Rennes et Lens (0-0). Ce duel avait une saveur particulière : Beye faisait face à son ancien adjoint, signe que le destin du football peut jouer des tours tactiques autant que des trajectoires humaines. Demain, samedi, ils se livreront une nouvelle bataille. Ironie du sort, elle pourrait être la dernière d’Habib Beye sur le banc rennais…