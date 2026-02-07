À LA UNE DU 7 FéV 2026
[13:30]Stade Rennais : exigences délirantes, Samba écarté à Lens… Beye est-il en train de s’enfoncer ?
[13:00]Arabie saoudite : même les adversaires d’Al Nassr soutiennent Cristiano Ronaldo !
[12:30]RC Lens : Udol de plus en plus proche des Bleus ?
[12:00]PSG : gros coup dur pour un protégé de Luis Enrique
[11:33]OL : la FFF tire les oreilles d’Aulas
[11:00]ASSE : le capitanat fait débat chez les Verts, Montanier doit-il changer ?
[10:30]PSG – OM : un nouveau coach envoyé sur le banc marseillais !
[10:00]FC Nantes – OL : la compo probable de Kantari, avec 4 recrues d’entrée
[09:30]RC Lens – Stade Rennais : un champion du monde défend Habib Beye et se paye Brice Samba !
[09:00]ASSE – Montpellier : quelle première compo pour Montanier ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes – OL : la compo probable de Kantari, avec 4 recrues d’entrée

Par Laurent Hess - 7 Fév 2026, 10:00
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Le FC Nantes accueille l’OL ce soir pour la 21e journée de Ligue 1. Voici l’équipe que devrait aligner Ahmed Kantari…

Le FC Nantes accueille l’OL pour la 21e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre cruciale, l’entraîneur nantais Ahmed Kantari a dévoilé un groupe de 22 joueurs qu’intègre pour la première fois Abakar Sylla, nouvelle recrue hivernale arrivée de Strasbourg, et que retrouve Deiver Machado, autre recrue, arrivée de Lens. Pour la réception d’une équipe de l’OL qui disputera dans la cité des Ducs son 9e match en 35 jours, Ahmed Kantari a fait ses choix.

Sylla va faire ses grands débuts avec le FC Nantes

Selon Ouest-France, le successeur de Luis Castro s’oriente vers un 5-3-2 avec la première de Sylla, aligné en charnière centrale aux côtés d’Awaziem et Tati. Leroux, déjà piston gauche à Lorient (2-1) pourrait bien encore débuter à ce poste car Machado est encore un peu court. Centonze occupera l’autre couloir. Au milieu, trois recrues devraient être associées avec Kaba et Sissoko devant la défense, et Rémy Cabella en soutien d’un duo d’attaque formé par Matthis Abline et Herba Guirassy, préféré à Mostafa Mohamed pour sa pointe de vitesse.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

FC NANTES (5-3-2) :

1. Lopes (cap) – 18. Centonze, 6. Awaziem, 78. Tati, 4. Sylla, 66. Leroux – 28. Sissoko, 20. Cabella, 21. Kaba – 11. Guirassy, 10. Abline

FC NantesOL

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Nantes, OL