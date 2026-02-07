FC Nantes – OL : la compo probable de Kantari, avec 4 recrues d’entrée

Le FC Nantes accueille l’OL ce soir pour la 21e journée de Ligue 1. Voici l’équipe que devrait aligner Ahmed Kantari…

Le FC Nantes accueille l’OL pour la 21e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre cruciale, l’entraîneur nantais Ahmed Kantari a dévoilé un groupe de 22 joueurs qu’intègre pour la première fois Abakar Sylla, nouvelle recrue hivernale arrivée de Strasbourg, et que retrouve Deiver Machado, autre recrue, arrivée de Lens. Pour la réception d’une équipe de l’OL qui disputera dans la cité des Ducs son 9e match en 35 jours, Ahmed Kantari a fait ses choix.

Sylla va faire ses grands débuts avec le FC Nantes

Selon Ouest-France, le successeur de Luis Castro s’oriente vers un 5-3-2 avec la première de Sylla, aligné en charnière centrale aux côtés d’Awaziem et Tati. Leroux, déjà piston gauche à Lorient (2-1) pourrait bien encore débuter à ce poste car Machado est encore un peu court. Centonze occupera l’autre couloir. Au milieu, trois recrues devraient être associées avec Kaba et Sissoko devant la défense, et Rémy Cabella en soutien d’un duo d’attaque formé par Matthis Abline et Herba Guirassy, préféré à Mostafa Mohamed pour sa pointe de vitesse.

FC NANTES (5-3-2) :

1. Lopes (cap) – 18. Centonze, 6. Awaziem, 78. Tati, 4. Sylla, 66. Leroux – 28. Sissoko, 20. Cabella, 21. Kaba – 11. Guirassy, 10. Abline