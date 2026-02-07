À LA UNE DU 7 FéV 2026
[16:51]PSG Mercato : Luis Enrique peut oublier cet ailier à 75 M€
[16:30]Real Madrid : le FC Barcelone déclare officiellement la guerre aux Merengue
[16:01]RC Lens – Stade Rennais : les compos de Sage et Beye sont connues
[16:00]ASSE – Montpellier : une grosse surprise dans la première compo de Montanier ?
[15:42]PSG – OM : Luis Enrique prend la défense de De Zerbi
[15:18]FC Barcelone : le onze de Flick pour défier Majorque
[15:00]PSG – OM : De Zerbi n’est pas le seul à attendre Mason Greenwood au tournant
[14:00]FC Nantes : une recrue veut retourner la Beaujoire, Kantari y croit à fond !
[13:30]Stade Rennais : exigences délirantes, Samba écarté à Lens… Beye est-il en train de s’enfoncer ?
[13:00]Arabie saoudite : même les adversaires d’Al Nassr soutiennent Cristiano Ronaldo !
FC Barcelone : le onze de Flick pour défier Majorque

Par Raphaël Nouet - 7 Fév 2026, 15:18
💬 Commenter
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, lors d'une conférence de presse.
Ce samedi, le FC Barcelone, leader de la Liga, accueille le Real Majorque pour la 23e journée de Liga. Voici le onze choisi par Hansi Flick.

Vainqueur de 16 de ses 17 derniers matches toutes compétitions confondues, le FC Barcelone doit maintenir la cadence, cet après-midi contre Majorque, pour garder son avance sur le Real Madrid en tête de la Liga (un point). Après avoir légèrement fait tourner mardi pour le quart de finale de Coupe du Roi à Albacete (2-1) mardi, Hansi Flick maintient sa rotation. Pour accueillir les joueurs des Baléares, il laisse une nouvelle fois Raphinha au repos. Il est remplacé par Marcus Rashford sur l’aile gauche. Frenkie De Jong est également remplaçant, c’est Dani Olmo qui joue à son poste. Pedri, lui, devrait faire son retour la semaine prochaine. En attendant, c’est Marc Casado qui joue à sa place. Voici le onze blaugrana pour ce match dont le coup d’envoi aura lieu à 16h15 (diffusé sur beIN Sport 2).

J.Garcia – Koundé, Garcia, Cubarsi, Baldé – Casado, Olmo – Yamal, Fermin, Rashford Lewandowski.

