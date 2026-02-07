À LA UNE DU 7 FéV 2026
Real Madrid : le FC Barcelone déclare officiellement la guerre aux Merengue

Par Raphaël Nouet - 7 Fév 2026, 16:30
Florentino Pérez et Joan Laporte après la finale de la Supercoupe d'Espagne entre le Real Madrid et le FC Barcelone.
Cet après-midi, le FC Barcelone a publié un communiqué pour officialiser son retrait de la Super League chère à Florentino Pérez. La rupture avec le Real Madrid est officiellement consommée.

Cela fait quelque temps maintenant que la tension entre le FC Barcelone et le Real Madrid s’accroît. Elle a franchi un cap ce samedi avec le communiqué publié par le club catalan pour annoncer son retrait officiel de la Super League : « Le FC Barcelone annonce avoir notifié aujourd’hui officiellement à la « European Super League Company » et aux clubs qui en faisaient partie son retrait du projet de Superligue européenne ». Ainsi, le Real Madrid se retrouve désormais seul et en première ligne avec cette initiative condamnée à la fois par l’UEFA, par la plupart des clubs européens et par les supporters.

Laporta enfonce un peu plus Pérez

Ce communiqué est également une façon pour le FC Barcelone de déclarer officiellement la guerre au Real Madrid. Cela fait plusieurs mois que Florentino Pérez et Joan Laporta s’opposent sur divers sujets, de l’affaire Negreira à l’arbitrage des matches à cause des vidéos agressives diffusées par la chaîne merengue. La suprématie catalane sur le football espagnol depuis un an et demi (4 titres sur 4 remportés) envenime un peu plus les choses. Cette confirmation que le Barça sort de la Super League est une façon d’isoler encore plus le Real Madrid.

Généralement, dans ce genre de cas, la Maison Blanche riposte d’une façon ou d’une autre, appuyée par ses médias. Les prochains jours s’annoncent donc chauds entre les deux frères ennemis du football espagnol !

Real MadridFC Barcelone

