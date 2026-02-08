À LA UNE DU 8 FéV 2026
[13:30]Stade Rennais : Pouille ou Beye, vous préfèreriez garder qui ?
[13:00]Mercato : Cristiano Ronaldo veut quitter l’Arabie saoudite, un club fonce sur lui !
[12:30]ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Montanier démarre du bon pied, les Verts repartent de l’avant ! »
[12:00]Endrick, la vidéo qui inquiète l’OL et le Real Madrid
[11:30]Revue de presse : tension à l’AS Monaco avant le derby, coup dur au RC Strasbourg
[11:00]PSG – OM : De Zerbi prêt à surprendre avec un choix fort pour le Classico
[10:30]Stade Rennais : le RC Lens a scellé le sort d’Habib Beye, Pierre Ménès tire dans le tas et accuse la direction !
[10:00]FC Nantes – OL : Paulo Fonseca se sert des Canaris pour dénoncer le traitement d’Endrick en Ligue 1
[09:30]ASSE : Montanier réconforte Stassin, félicite Cardona et applaudit les banderoles !
[09:00]RC Lens : Thauvin vise la Coupe du monde avec les Bleus, son appel du pied à Deschamps
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Revue de presse : tension à l’AS Monaco avant le derby, coup dur au RC Strasbourg

Par Raphaël Nouet - 8 Fév 2026, 11:30
💬 Commenter
Les supporters de Monaco réclamant la démission de leurs dirigeants lors du match à Strasbourg.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

AS Monaco : grosse tension avant le derby

Dimanche, l’AS Monaco affrontera l’OGC Nice pour un derby tendu. Les ultras monégasques se sont réunis à la Turbie samedi matin pour faire part de leur mécontentement, deux jours après l’élimination de la Coupe de France à Strasbourg (1-3). Des messages « Scuro Out » ont été tagués sur les murs du centre d’entraînement. La démission du directeur général est une priorité pour les supporters monégasques. L’ASM a répondu via un communiqué dans laquelle elle dit comprendre cette colère mais ne pas « accepter ni les comportements intimidants vis-à-vis de ses joueurs, ni les dégradations commises ».

RC Strasbourg : Emegha a bien rechuté

En conférence de presse, avant le déplacement au Havre, l’entraîneur du RC Strasbourg, Gary O’Neil, a confirmé que son attaquant Emmanuel Emegha avait rechuté de sa blessure à une cuisse. Il sera indisponible environ deux mois. Autre coup dur pour les Alsaciens : le défenseur argentin Aaron Anselmino, prêté par Chelsea lors du mercato, est forfait pour les deux prochains matches, au Havre aujourd’hui et à Marseille samedi prochain, en raison d’un pépin à une cuisse.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Toulouse FC : Methalie de retour

Révélation du TFC en début de saison, Dayann Methalie n’a toujours pas joué en 2026 en raison d’un genou douloureux. Mais le latéral gauche de 19 ans est dans le groupe pour le déplacement à Angers ce dimanche. Grâce à une injection de plasma enrichi, il peut renouer avec la compétition. Suspendu en Coupe mercredi (1-0 à Amiens), le défenseur anglais Charlie Cresswell fait également sa rentrée.

AS MonacoRC StrasbourgToulouse FC

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : AS Monaco, RC Strasbourg, Toulouse FC