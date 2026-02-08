Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

AS Monaco : grosse tension avant le derby

Dimanche, l’AS Monaco affrontera l’OGC Nice pour un derby tendu. Les ultras monégasques se sont réunis à la Turbie samedi matin pour faire part de leur mécontentement, deux jours après l’élimination de la Coupe de France à Strasbourg (1-3). Des messages « Scuro Out » ont été tagués sur les murs du centre d’entraînement. La démission du directeur général est une priorité pour les supporters monégasques. L’ASM a répondu via un communiqué dans laquelle elle dit comprendre cette colère mais ne pas « accepter ni les comportements intimidants vis-à-vis de ses joueurs, ni les dégradations commises ».

RC Strasbourg : Emegha a bien rechuté

En conférence de presse, avant le déplacement au Havre, l’entraîneur du RC Strasbourg, Gary O’Neil, a confirmé que son attaquant Emmanuel Emegha avait rechuté de sa blessure à une cuisse. Il sera indisponible environ deux mois. Autre coup dur pour les Alsaciens : le défenseur argentin Aaron Anselmino, prêté par Chelsea lors du mercato, est forfait pour les deux prochains matches, au Havre aujourd’hui et à Marseille samedi prochain, en raison d’un pépin à une cuisse.

Toulouse FC : Methalie de retour

Révélation du TFC en début de saison, Dayann Methalie n’a toujours pas joué en 2026 en raison d’un genou douloureux. Mais le latéral gauche de 19 ans est dans le groupe pour le déplacement à Angers ce dimanche. Grâce à une injection de plasma enrichi, il peut renouer avec la compétition. Suspendu en Coupe mercredi (1-0 à Amiens), le défenseur anglais Charlie Cresswell fait également sa rentrée.