À LA UNE DU 9 FéV 2026
[13:05]FC Barcelone Mercato : la priorité de Flick cet été a déjà fuité 
[13:03]FC Barcelone : coup de théâtre, Laporta démissionne de la présidence !
[12:41]ASSE Mercato : une star mondiale a demandé à Stassin de rester à Saint-Étienne ! 
[12:16]PSG – OM (5-0) : Pierre Ménès détruit 3 Marseillais et se mouille pour le podium final de L1
[11:50]FC Nantes Mercato : Kita a offert à Kantari son futur patron
[11:39]PSG – OM (5-0) : après le Classique, les Parisiens ont donné le coup de grâce aux Marseillais
[11:17]Revue de presse : le remplacant de Pouille ciblé au Stade Rennais, nouveau record au RC Lens, l’OGC Nice a tenté Paixao ! 
[10:49]OL Mercato : Benzema apporte une excellente nouvelle à Lyon
[10:22]Real Madrid : les images de Kylian Mbappé qui a totalement dégoupillé à Valence !
[10:04]ASSE : les 3 premiers chantiers déjà réussis de Montanier 
PSG : la réponse énigmatique de Luis Enrique sur son avenir

Par Bastien Aubert - 9 Fév 2026, 09:00
Luis Enrique (PSG)
Interrogé après la large victoire du PSG face à l’OM (5-0), Luis Enrique a captivé la conférence de presse en décalant habilement la question sur sa prolongation.

D’un sourire malicieux, Luis Enrique a lancé un « Les Espagnols, hein… », distillant à la fois humour et subtilité, sans pour autant entrouvrir la porte à une annonce concrète. Le technicien espagnol, visiblement à l’aise, n’a pas confirmé une éventuelle extension de contrat, mais a surtout mis en avant son plaisir d’être à Paris et sa détermination à s’inscrire dans le projet actuel.

Une conférence de presse sous le signe de l’humour

Dans un climat post-Classique détendu, la réponse légère de Luis Enrique a détendu l’atmosphère. Loin d’esquiver le sujet, le coach parisien a fait preuve d’autodérision face à la presse, tout en esquivant habilement une confirmation sur sa situation contractuelle. Ce moment a immédiatement marqué ses interlocuteurs, soulignant son aisance dans la communication.

Luis Enrique affiche son bien-être à Paris

Au micro, l’entraîneur n’a eu de cesse d’affirmer sa satisfaction quotidienne dans la capitale. En glissant un « ici c’est Paris », il a posé un marqueur de fidélité, affichant clairement qu’il s’épanouit au sein du club et qu’il reste concentré sur l’aventure en cours.

Priorité au projet sportif avant toute décision

Luis Enrique n’a apporté aucune confirmation officielle sur une éventuelle extension de bail. Pour lui, l’essentiel reste le terrain. L’ensemble du staff et des dirigeants préfère se concentrer sur la dynamique sportive et les objectifs, à l’image de l’attention actuelle portée aux prestations de joueurs-clés comme Ousmane Dembélé, alors que des rumeurs font état de l’intérêt de grands clubs anglais pour Ousmane Dembélé.

Un avenir encore ouvert pour l’entraîneur parisien

Pour l’instant, rien n’est scellé. Le suspense reste entier et la possibilité d’une annonce à propos de l’avenir de Luis Enrique ne semble pas à l’ordre du jour. Les prochaines semaines s’annoncent donc riches en spéculation, même si le rendement sportif, lui, reste la priorité absolue du club, comme l’a encore confirmé la dernière conférence de presse (voir cet éclairage).

