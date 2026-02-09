Pierre Ménès a livré son analyse du Classique largement remporté par le PSG contre l’OM ce dimanche au Parc des Princes en clôture de la 21e journée de Ligue 1.

Après la démonstration du PSG face à l’OM dimanche soir au Parc des Princes (5-0), Pierre Ménès n’a pas mâché ses mots. Dans son analyse du Classique, l’ancien consultant de Canal+ a livré un constat brutal, autant sur l’écart entre les deux équipes que sur l’état alarmant du projet marseillais.

Un PSG enfin au niveau attendu

Pour Ménès, il n’y a tout simplement pas eu de réelle opposition. « Il n’y a pas eu de match, c’est la première fois depuis longtemps qu’on n’a pas vu un PSG à ce niveau-là. Cette équipe a retrouvé des jambes. Il y a eu une différence énorme, abyssale », a-t-il analysé sur sa chaîne Youtube. L’intéressé souligne aussi la montée en puissance de plusieurs cadres parisiens. « Marquinhos, Neves, Barcola, Doué et Dembélé ont remonté leur curseur par rapport aux derniers matches. » Un PSG dominateur, intense, clinique, face à un OM dépassé dans tous les compartiments du jeu.

Un choix tactique de De Zerbi voué à l’échec

Côté marseillais, Ménès pointe d’abord un problème structurel : « Malgré deux matches cohérents cette saison de l’OM, je pense que ce système à 3 derrière est totalement inadapté contre le PSG. » Un déséquilibre tactique qui a exposé une défense déjà fragile, incapable de résister à la vitesse et aux permutations parisiennes. Il concède toutefois un seul motif de contestation pour l’OM. « Les Marseillais pourront contester le carton rouge que Vitinha aurait dû recevoir suite à sa semelle sur le tibia de Balerdi mais c’est vraiment le seul motif où les Marseillais vont pouvoir chouiner. »

De Lange sacrifié, défense coulée

Mais le plus violent reste à venir. Ménès s’attaque frontalement à la défense de l’OM et à la gestion du poste de gardien : « Défensivement, cette équipe fait peur et avec De Lange, De Zerbi a pratiquement mis un gardien à la poubelle : 5 buts en 7 tirs cadrés. » Devant lui, le constat est encore plus sévère : « Pavard, Medina et surtout Balerdi ont évolué à un niveau tellement pathétique. C’est incroyable d’imaginer que ces joueurs soient internationaux. » Trois joueurs ciblés, symboles selon lui d’un naufrage collectif et individuel.

Le podium déjà hors de portée pour l’OM ?

Au-delà de la gifle sportive, Pierre Ménès s’inquiète surtout des conséquences au classement. « C’est une faillite totale, avec une défaite qui fait mal à l’OM à tous les points de vue, poursuit-il. Tu prends une manita face à l’éternel rival et tu te retrouves mal barré au classement, avec 3 points de retard sur Lyon et 10 sur Lens. » Le verdict est sans appel pour la suite de la saison : « En rattraper dix sur Lens me paraît mission impossible. Pour moi, le vrai adversaire de l’OM est l’OL, avec des qualités nettement supérieures aux Marseillais. » Et de conclure par une charge globale contre la direction : « J’ai du mal à comprendre la gestion globale de ce club, il y a un truc qui ne va pas du tout. » Une analyse au vitriol, à l’image d’un Classique à sens unique. Et pour l’OM, une alerte de plus dans une saison qui commence sérieusement à sentir le naufrage.