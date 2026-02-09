À LA UNE DU 9 FéV 2026
[13:05]FC Barcelone Mercato : la priorité de Flick cet été a déjà fuité 
[13:03]FC Barcelone : coup de théâtre, Laporta démissionne de la présidence !
[12:41]ASSE Mercato : une star mondiale a demandé à Stassin de rester à Saint-Étienne ! 
[12:16]PSG – OM (5-0) : Pierre Ménès détruit 3 Marseillais et se mouille pour le podium final de L1
[11:50]FC Nantes Mercato : Kita a offert à Kantari son futur patron
[11:39]PSG – OM (5-0) : après le Classique, les Parisiens ont donné le coup de grâce aux Marseillais
[11:17]Revue de presse : le remplacant de Pouille ciblé au Stade Rennais, nouveau record au RC Lens, l’OGC Nice a tenté Paixao ! 
[10:49]OL Mercato : Benzema apporte une excellente nouvelle à Lyon
[10:22]Real Madrid : les images de Kylian Mbappé qui a totalement dégoupillé à Valence !
[10:04]ASSE : les 3 premiers chantiers déjà réussis de Montanier 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG – OM (5-0) : après le Classique, les Parisiens ont donné le coup de grâce aux Marseillais

Par Bastien Aubert - 9 Fév 2026, 11:39
💬 Commenter
Luis Enrique (PSG)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Le PSG n’a pas simplement écrasé l’OM sur la pelouse (5-0), le club de la capitale s’est aussi offert une nouvelle victoire sur le terrain des réseaux sociaux. Après le retentissant 5-0 du Classique lors de la 21e journée de Ligue 1, la communauté parisienne jubile, et son Community Manager n’a pas manqué d’appuyer là où ça fait rire… ou ça pique, selon le camp.

Aucun suspense dimanche soir au Parc des Princes, où le PSG a survolé les débats face à son éternel rival. La manita infligée à l’OM (5-0), avec un Ousmane Dembélé inspiré, a résonné comme un message fort dans la rivalité la plus bouillante du championnat.

Côté Marseillais, le réveil a été douloureux ; Paris, de son côté, savoure. Ce large succès renforce la dynamique d’un groupe porté par des individualités comme Dembélé, mais aussi par la solidité de ses cadres et l’expérience de joueurs déjà légendaires pour leur longévité, comme Marquinhos prêt à jouer son 500e match avec le PSG. Une soirée parfaite à tous les niveaux…

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Le Community Manager du PSG régale les supporters de blagues

L’humour est devenu la marque de fabrique du PSG sur X, et le Community Manager s’est surpassé lors de ce Classique à sens unique. Dès la première mi-temps, les messages ironiques ont défilé : un « c’est déjà plié ? » bien placé, suivi du fameux « I ET 1, ET 2, ET 3, ET 4, ET 5 » pour accompagner chaque but. Paris n’a pas seulement triomphé sur le terrain, il a aussi marqué les esprits sur la toile.

Ce ton décalé et complice semble coller à l’ADN digital d’un club qui maîtrise parfaitement l’animation sociale, galvanisant une base de fans déjà survoltée. En surfant sur l’euphorie de la large victoire, le club a su prolonger l’ambiance de fête bien au-delà du coup de sifflet final.

Le message viral qui fait le tour du web

Loin de s’arrêter là, le PSG a récidivé le lendemain avec un troll mémorable : « Buuuuuuuuuuuuut de Germain ! (75-0) ». Un clin d’œil aussi subtil qu’imparable, jouant avec le fameux 75 du code postal parisien, pour rappeler la supériorité capitale. Ce post, aussitôt diffusé, a été partagé à grande échelle, devenant la blague virale préférée des supporters.

La réaction parisienne ne s’est pas fait attendre, entre montages créatifs et messages enjoués, tandis que du côté marseillais, la pilule est plus difficile à avaler. Cette nouvelle provocation numérique s’inscrit dans la tradition des « trolls » entre les deux rivaux, mais cette fois, le PSG a frappé un grand coup en matière de communication digitale.

Ce genre d’initiative contribue à entretenir la légende du Classique, tout en illustrant l’impact des réseaux sociaux dans le football moderne. L’ironie du Community Manager, désormais bien installée dans la capitale, promet encore de belles passes d’armes lors des prochaines confrontations. Il faudra d’ailleurs surveiller de près le retour de certains cadres parisiens lors des prochains chocs, à l’image de le retour de Marquinhos dans le groupe du PSG face à Leverkusen.

Ainsi va la rivalité entre Paris et Marseille : explosive sur le terrain, géniale et piquante sur la toile. Le dernier troll du PSG n’est qu’un nouvel épisode d’une guerre d’influence qui se joue désormais, et peut-être surtout, à grand renfort de punchlines numériques… pour le plus grand bonheur des supporters.

OMPSG

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OM, PSG