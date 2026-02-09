À LA UNE DU 9 FéV 2026
[20:52]FC Barcelone : un rival prêt à chiper Flick à Laporta !
[20:36]OL Mercato : le message clair de l’agent d’Endrick sur son avenir
[20:24]ASSE : Thimothée Chalamet va jouer dans le Chaudron !
[19:54]RC Lens Mercato : Pierre Ménès annonce un transfert à plus de 70 M€ !
[19:27]OM : au tour de Papin de flinguer les Olympiens après Paris
[19:06]ASSE Mercato : les Verts ont failli réaliser un gros coup en Ligue 2 !
[18:46]RC Lens Mercato : un départ officialisé, les supporters boycottent le Paris FC
[18:31]FC Nantes : les supporters ont perdu espoir pour le maintien !
[18:16]PSG : après l’OM, Dro s’est permis un petit tacle au FC Barcelone
[18:00]ASSE – Le rendez-vous de Didier Bigard : « Retour à la réalité et au réalisme défensif »
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : après l’OM, Dro s’est permis un petit tacle au FC Barcelone

Par Raphaël Nouet - 9 Fév 2026, 18:16
💬 Commenter
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Arrivé cet hiver en provenance du FC Barcelone, Dro Fernandez a fait ses premiers pas sous le maillot du PSG face à l’OM (5-0) hier. Et il en a profité pour mettre un petit tacle à ses anciennes couleurs.

Arrivé à Paris le 26 janvier, Dro Fernandez a fait ses débuts avec le PSG hier, lors du Classico. Il est entré à un quart d’heure de la fin, juste après le cinquième but de son équipe. Face à un OM dépassé, il a montré une très belle qualité de dribbles qui devrait faire des ravages en Ligue 1 à l’avenir. Et qui lui a valu des mots avec Facundo Medina, qui a tenté de l’intimider. Mais pour cette première, c’est surtout en dehors du terrain que le milieu offensif s’est distingué. Interrogé sur son sentiment, Dro Fernandez a complimenté le PSG et Luis Enrique. Et, ce faisant, il a dénigré le FC Barcelone et Hansi Flick…

« Paris est le meilleur endroit pour moi »

« Jouer ici, c’est incroyable. Je voulais vraiment venir ici pour le découvrir. Nous savions que Marseille est une équipe très difficile, mais que si nous faisions bien les choses, il leur serait difficile de nous mettre mal à l’aise dans notre moitié de terrain. Oui, c’était un match très spécial. J’espère rester ici pendant de nombreuses années et vivre de nombreuses expériences. Luis Enrique est un entraîneur incroyable. Tout le monde me disait que c’était un coach incroyable, et c’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai signé ici. Il a beaucoup confiance en ses jeunes joueurs. Paris est le meilleur endroit pour moi. »

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Hansi Flick, qui a lancé Dro chez les professionnels lors de la tournée asiatique l’été dernier, et le FC Barcelone apprécieront…

PSGFC Barcelone

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, PSG