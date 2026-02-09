Arrivé cet hiver en provenance du FC Barcelone, Dro Fernandez a fait ses premiers pas sous le maillot du PSG face à l’OM (5-0) hier. Et il en a profité pour mettre un petit tacle à ses anciennes couleurs.

Arrivé à Paris le 26 janvier, Dro Fernandez a fait ses débuts avec le PSG hier, lors du Classico. Il est entré à un quart d’heure de la fin, juste après le cinquième but de son équipe. Face à un OM dépassé, il a montré une très belle qualité de dribbles qui devrait faire des ravages en Ligue 1 à l’avenir. Et qui lui a valu des mots avec Facundo Medina, qui a tenté de l’intimider. Mais pour cette première, c’est surtout en dehors du terrain que le milieu offensif s’est distingué. Interrogé sur son sentiment, Dro Fernandez a complimenté le PSG et Luis Enrique. Et, ce faisant, il a dénigré le FC Barcelone et Hansi Flick…

« Paris est le meilleur endroit pour moi »

« Jouer ici, c’est incroyable. Je voulais vraiment venir ici pour le découvrir. Nous savions que Marseille est une équipe très difficile, mais que si nous faisions bien les choses, il leur serait difficile de nous mettre mal à l’aise dans notre moitié de terrain. Oui, c’était un match très spécial. J’espère rester ici pendant de nombreuses années et vivre de nombreuses expériences. Luis Enrique est un entraîneur incroyable. Tout le monde me disait que c’était un coach incroyable, et c’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai signé ici. Il a beaucoup confiance en ses jeunes joueurs. Paris est le meilleur endroit pour moi. »

Hansi Flick, qui a lancé Dro chez les professionnels lors de la tournée asiatique l’été dernier, et le FC Barcelone apprécieront…