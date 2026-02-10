Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Stade Rennais : Haise avec deux renforts ?

Si rien n’est encore gravé dans le marbre, Marc Mechenoua confirme que Franck Haise est pressenti pour prendre la suite de Habib Beye au Stade Rennais. Actuellement en famille au Québec, l’ancien entraîneur de l’OGC Nice arriverait avec ses adjoints Lilian Nalis et Johan Ramaré.

Toulouse : Molina voit le TFC jouer l’Europe

Sur X, hier, le journaliste d’investigation Romain Molina a estimé que les Violets avaient les capacités pour briguer une place européenne : « Toulouse a pris un point sur les deux dernières rencontres contre Auxerre et à Angers, perdant l’opportunité d’être dans les places européennes. Attention à ne pas regretter en fin de saison car il y a des possibilités vu l’irrégularité des clubs visant l’Europe (Monaco, Strasbourg…) ».

Paris FC : un attaquant quitte le club

Le Parisien annonce que Nouha Dicko va quitter le PFC d’ici peu. L’attaquant de 33 ans va rejoindre le club d’Al Bataeh aux Emirats Arabes Unis. Depuis le début de la saison, il n’a joué que 68 minutes et l’arrivée de Ciro Immobile risquait de le coincer un peu plus sur le banc.

Le Havre : Ménès fan du HAC

Dans son échange hebdomadaire avec les supporters, Pierre Ménès a dit beaucoup de bien du Havre. Il estime qu’il s’agit d’une équipe qui connaît ses qualités, qui ne se prend pas pour une autre et qui défend très bien puisqu’elle a la sixième meilleure arrière-garde du championnat. En outre, le journaliste lui trouve l’énorme mérite de savoir remporter ses matches contre les équipes de son championnat, celui du maintien.

AJ Auxerre : mauvais présage pour l’AJA

Après son nul contre le Paris FC (0-0), l’AJA est remontée à la 16e place, celle du barragiste. Mais elle compte 14 points après 21 journées et, selon L’Equipe, aucun des clubs ayant un tel total à ce moment de la saison a réussi à se maintenir. Inquiétant pour les Icaunais, qui n’ont plus marqué depuis cinq matches et qui s’apprêtent à jouer un match décisif à Metz ce week-end.

AS Monaco : Pocognoli coûte très cher au club

Nommé entraîneur de l’AS Monaco le 11 octobre dernier en remplacement d’Adi Hütter, Sébastien Pocognoli n’est pas titulaire du BEPF ou de son équivalent étranger lui permettant d’entraîner un club de première division française. Il est actuellement en formation en Belgique et devrait être diplômé en fin de saison. Comme le veut la réglementation (article 12 et 13 du statut des éducateurs et entraîneurs de football), son club doit donc s’acquitter d’une amende forfaitaire de 25 000 € à chaque match de L1 ou de Coupe.

En Ligue des champions, en revanche, Monaco n’a aucune amende à verser. Depuis qu’il entraîne l’ASM, Pocognoli a dirigé 17 matches « français » (14 en Championnat et 3 en Coupe de France) et le total des amendes payées à ce jour par l’ASM pour son défaut de diplôme est de 425 000 €. Il pourrait grimper à 750 000 € si le Belge finit la saison. Lors des négociations du contrat du technicien de 38 ans, en octobre, les amendes relatives à son absence de diplôme avaient été évoquées et prises en compte dans l’ajustement de son salaire.

AJ Auxerre : Wantier vide son sac après le Mercato

Le directeur sportif de l’AJ Auxerre David Wantier est revenu sur les critiques dont il fait l’objet. « J’en suis le directeur sportif, mais les décisions sont collégiales. Le coach définit les profils. Après un travail avec de la data, du live et de la vidéo, trois à quatre joueurs par poste lui sont proposés. Le propriétaire et le président sont intégrés dès le départ et se prononcent sur la faisabilité financière. À la fin, l’entraîneur décide. Si l’un d’entre nous n’est pas d’accord, il ne se passe rien. Après, rebâtir une équipe en janvier est illusoire et dangereux, a-t-il clarifié dans L’Équipe. Un attaquant avec des stats coûte très cher. On avait, par exemple, enclenché les pourparlers dès avril-mai avec Esteban Lepaul. Il est parti à Rennes pour 15 M€. Sur ce marché, même à 10 M€, on n’existe pas. Là, Chelsea a stoppé nos négociations avec Datro Fofana pour le prêter à Strasbourg. Mais Faivre va nous apporter. »

OM : la folle rumeur Will Still

Alors que Roberto De Zerbi est fragilisé sur le banc de l’OM, une folle rumeur a vu le jour hier sur X. Elle concerne Will Still. Selon un faux compte attribué à Bruno Blanzat, journaliste d’Ici Provence, le technicien belge serait pressenti pour succéder au coach italien. Sauf que l’information est totalement fake puisque le compte X de notre confrère a été piraté. Depuis, d’ailleurs, la publication a été supprimée et le compte banni du réseau social. L’intéressé a préféré en rire.

RC Lens : Chavez, un petit chèque au bout ?

Arrivé en janvier 2024 au RC Lens dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat obligatoire, Jhoanner Chávez ne s’est jamais imposé dans le Nord de la France. L’arrière-gauche de 23 ans n’a pas disputé la moindre minute cette saison sous les ordres de Pierre Sage. Indésirable donc, l’international équatorien (7 sélections) va finir la saison au Sparta Prague, dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat. Selon la presse locale, l’option d’achat serait fixée à 1,5 M€. Encore un joli coup signé Jean-Louis Leca.