FC Nantes : les Kita doivent-il relancer Beye pour remplacer Kantari ? 

Les Kita doivent-ils relancer Habib Beye pour remplacer Ahmed Kantari, en échec au FC Nantes ? Nos deux journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet lancent le débat.

« Beye a toujours plu à Kita »

« Je verrais bien les Kita relancer la piste Habib Beye pour succéder à Ahmed Kantari sur le banc du FC Nantes. Pour une bonne raison : son profil a déjà plu en interne dans un passé récent. Déjà approché par les propriétaires du club fin 2024, avant de finalement choisir le Stade Rennais, Beye s’éloigne aujourd’hui de la Bretagne avec un bilan solide malgré des hauts et des bas : 39 matches dirigés, pour 18 victoires, 14 défaites et 7 nuls. Si son passage au SRFC n’a pas été couronné que de succès, il a démontré une capacité réelle à relancer une équipe aux abois en prenant la suite de Jorge Sampaoli début 2025.

Pour relancer une équipe du FC Nantes qui pioche également – à un degré moindre – sous l’égide d’Ahmed Kantari, le pragmatisme de Beye, sa compréhension du jeu et sa capacité à insuffler un nouveau projet à un vestiaire font de lui un profil séduisant pour un club en manque de repères. Je suis aussi sûr que bon nombre de supporters des Canaris verraient d’un bon œil l’arrivée d’un coach capable de remettre l’équipe sur les bons rails dès la première saison, et le bilan chiffré de Beye – presque un tiers de matches gagnés, avec un équilibre correct entre défaites et nuls – serait déjà perçu comme un indicateur rassurant. Reste la personnalité clivante de l’homme : serait-il vraiment compatible avec les Kita ? »

Bastien AUBERT

« Une fausse bonne idée »

« Le calvaire d’Habib Beye à Rennes a pris fin lundi. Et certains le voient déjà s’embarquer pour un autre, du côté du FC Nantes. Parce que, pardon, si la planche était savonnée chez les Rouge et Noir, que dire de celle qui l’attend chez les Canaris ? Une situation sportive dramatique, un effectif moins faible qu’en décembre mais qui reste quand même très loin des standards du FCN, un patron toujours prompt à dégommer ses entraîneurs parce qu’il sait tout mieux que tout le monde, une ambiance interne loin d’être au top car le propriétaire et son fils ne sont d’accord sur rien et, pour finir, des ultras qui ont baissé les bras. Sans oublier, bien sûr, l’étiquette qui colle désormais à la peau de Beye.

Donc, non, vraiment, je ne vois aucune raison pour l’ancien défenseur d’accepter de relever le challenge nantais. Et je ne vois pas non plus l’intérêt du FC Nantes de lui proposer le poste. La Maison Jaune a déjà un ancien défenseur relativement inexpérimenté à ce niveau, pourquoi aller en chercher un autre ? Parce qu’il a été un bon consultant ? Ce n’est pas une bonne raison. Je trouve que Beye se cherche encore, notamment au niveau de son rapport avec ses joueurs. C’est ce qui a conduit à la fin de son aventure à Rennes. Imposer aux joueurs, déjà perdus, un troisième entraîneur cette saison, une troisième vision du jeu et une cassure nette par rapport à la câlinothérapie de Kantari, ça me semble très risqué ! »

Raphaël NOUET