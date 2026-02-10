À LA UNE DU 10 FéV 2026
[19:09]ASSE : l’improbable rebond de l’ancien flop Oscar Garcia chez un grand d’Europe
[18:40]OL : Barcola (PSG) a fait un joli cadeau aux Gones
[18:10]ASSE : un concurrent baisse les bras dans la course à la montée
[17:57]OM : stupeur à la Commanderie avec De Zerbi !
[17:41]FC Nantes : les Kita regretteraient d’avoir viré Luis Castro !
[17:23]Real Madrid : Klopp d’accord pour venir à condition de virer 2 stars !
[17:02]FC Nantes : on sait pourquoi Tati a été déclassé !
[16:46]Equipe de France : la réponse fracassante de Ribéry à propos des fichiers Epstein
[16:30]Stade Rennais : pour la venue du PSG, un arrêté cible les supporters… de l’OM !
[16:09]OM : Daniel Riolo offre 3 têtes à la vindicte populaire
Equipe de France : la réponse fracassante de Ribéry à propos des fichiers Epstein

Par Raphaël Nouet - 10 Fév 2026, 16:46
Franck Ribéry lors d'un match en tribune.
Quelques heures après que son nom a été lié aux sordides fichiers Epstein, Franck Ribéry a parlé de « fausses informations » et assuré qu’il allait porter plainte.

Stupeur, ce matin, à l’annonce que les noms de Franck Ribéry et Karim Benzema traînaient dans les fichiers Epstein, que le gouvernement américain a déclassifiés. L’ancien homme d’affaires, qui s’est suicidé en prison il y a sept ans, avait pris énormément de monde dans sa toile, qu’il s’agisse d’hommes politiques, de people ou de sportifs. En les invitant à participer à des orgies avec des prostitués ou des mineurs, il les filmait et pouvait ensuite les faire chanter. Des pratiques innommables qui ont brisé quantité de vies et dont les répercussions n’ont pas fini de se faire sentir aux quatre coins de la planète.

Ribéry va porter plainte

Mais a priori, Franck Ribéry n’en faisant pas partie. Ce matin, on pouvait lire dans un extrait des fameux fichiers : « Vers […] autour de […], Franck Ribéry a tenté de me frapper alors que j’étais dans mon jardin et qu’il avait obtenu mon numéro et mon adresse, des policiers de […] l’ont encerclé et ramené à sa voiture ». Il était également écrit que son « appartenance au monde de la prostitution n’est plus à prouver », en référence à son aventure avec l’ancienne escorte Zahia Dehar. Sauf que le vice-champion du monde 2006 a dénoncé, par la voix de son avocat, de fausses informations et son intention de porter plainte.

Karim Benzema, en revanche, n’a toujours pas fait connaître sa position après ces révélations. Son ancien coéquipier au Real Madrid, Cristiano Ronaldo, fait également partie des noms qui reviennent régulièrement dans cette sordide affaire.

