À LA UNE DU 12 FéV 2026
[12:00]Une pluie de bonnes nouvelles pour l’ASSE et Philippe Montanier avant Guingamp !
[11:40]FC Nantes : l’immense fiasco Kita résumé en une statistique
[11:20]Le coup fourré d’Habib Beye au Stade Rennais qui profiterait à l’OM ?
[11:00]ASSE : un premier record tend les bras à Montanier avec la Ligue 1 en ligne de mire !  
[10:40]RC Lens : la folle raison de la venue d’Allan Saint-Maximin au mercato !
[10:20]Le Stade Rennais fonce sur Franck Haise et inflige un coup dur aux supporters de l’OM
[10:00]Revue de presse : l’AS Monaco attend le FC Nantes, coup dur à Metz
[09:00]OM : Beye, ça se précise, des joueurs prêts à quitter le club !
[08:00]PSG : un joueur du RC Lens veut offrir le Ballon d’Or à un partenaire de Dembélé
[07:00]ASSE : quelle note attribueriez-vous aux grands débuts de Montanier contre Montpellier ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Le Stade Rennais fonce sur Franck Haise et inflige un coup dur aux supporters de l’OM

Par Louis Chrestian - 12 Fév 2026, 10:20
💬 Commenter
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Le mercato des entraîneurs s’emballe… et pourrait bien rebattre les cartes en Ligue 1. Selon les dernières informations, Franck Haise est en passe de devenir le nouvel homme fort du Stade Rennais. Un accord sur un contrat de 18 mois serait quasiment bouclé, seuls quelques détails restant à finaliser.

Une arrivée qui enthousiasme déjà Rennes

Pour les supporters rennais, la nouvelle a tout d’une bouffée d’air frais. Après le passage contesté d’Habib Beye, Rennes miserait sur un technicien reconnu, convoité depuis plusieurs mois et surtout désireux de rejoindre le projet breton.

Une arrivée qui sonne comme une victoire… et un message fort envoyé à la concurrence.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Un choix qui fait mal à l’OM

Car en coulisses, ce dossier touche directement l’Olympique de Marseille. Longtemps cité parmi les pistes crédibles pour le banc marseillais, Franck Haise semblait cocher de nombreuses cases du côté de la Canebière.

Son choix de Rennes pourrait donc laisser un goût amer aux supporters olympiens, déjà plongés dans l’incertitude suite au départ de Roberto De Zerbi.

La piste Habib Beye enflamme les réseaux

Et le scénario pourrait devenir encore plus brûlant : Habib Beye serait désormais évoqué pour… prendre la succession de De Zerbi à Marseille.

Une hypothèse qui a déclenché une vague d’incompréhension sur les réseaux sociaux, aussi bien chez les supporters rennais marqués par les dernières semaines compliquées de leur ex-coach que chez les fans marseillais, nombreux à estimer que Beye n’a pas encore prouvé qu’il possédait l’envergure nécessaire pour diriger l’OM.

Un atout de taille : son passé marseillais

Pourtant, un argument pèse dans la balance : son passé olympien. Ancien joueur du club, Habib Beye connaît l’exigence unique du Vélodrome, la pression permanente et l’environnement bouillant marseillais.

Un atout que les dirigeants pourraient considérer comme déterminant dans leur réflexion.

Un feuilleton qui peut bouleverser la Ligue 1

Entre Rennes qui frappe fort avec Haise et Marseille qui hésite encore sur son avenir, la bataille des bancs s’annonce comme l’un des feuilletons majeurs de l’été.

Et une chose est sûre : cette décision pourrait peser lourd sur la hiérarchie de la prochaine saison de Ligue 1.

Le calendrier de fin de saison de l’OM

14/02 : OM-Strasbourg (22e journée de Ligue 1)
20/02 : Brest-OM (23e journée de Ligue 1)
01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)
04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)
07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)
15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)
22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)
12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)
19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)
22/04 : Demi-finales de Coupe de France
26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)
03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)
23/05 : Finale de Coupe de France

Stade RennaisOM

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OM, Stade Rennais