Le Stade Rennais fonce sur Franck Haise et inflige un coup dur aux supporters de l’OM

Le mercato des entraîneurs s’emballe… et pourrait bien rebattre les cartes en Ligue 1. Selon les dernières informations, Franck Haise est en passe de devenir le nouvel homme fort du Stade Rennais. Un accord sur un contrat de 18 mois serait quasiment bouclé, seuls quelques détails restant à finaliser.

Une arrivée qui enthousiasme déjà Rennes

Pour les supporters rennais, la nouvelle a tout d’une bouffée d’air frais. Après le passage contesté d’Habib Beye, Rennes miserait sur un technicien reconnu, convoité depuis plusieurs mois et surtout désireux de rejoindre le projet breton.

Une arrivée qui sonne comme une victoire… et un message fort envoyé à la concurrence.

INFO CANAL+ 🚨



Franck Haise va devenir le nouvel entraîneur du Stade Rennais ! Contrat de 18 mois, plus que quelques détails à valider ✍️



Beye à l'OM ? Haise à Rennes ? Beaucoup de révélations à venir dans le Late Football Club, c'est tout de suite sur CANAL+ FOOT 🖥️ pic.twitter.com/ANSClgmE92 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 11, 2026

Un choix qui fait mal à l’OM

Car en coulisses, ce dossier touche directement l’Olympique de Marseille. Longtemps cité parmi les pistes crédibles pour le banc marseillais, Franck Haise semblait cocher de nombreuses cases du côté de la Canebière.

Son choix de Rennes pourrait donc laisser un goût amer aux supporters olympiens, déjà plongés dans l’incertitude suite au départ de Roberto De Zerbi.

La piste Habib Beye enflamme les réseaux

Et le scénario pourrait devenir encore plus brûlant : Habib Beye serait désormais évoqué pour… prendre la succession de De Zerbi à Marseille.

Une hypothèse qui a déclenché une vague d’incompréhension sur les réseaux sociaux, aussi bien chez les supporters rennais marqués par les dernières semaines compliquées de leur ex-coach que chez les fans marseillais, nombreux à estimer que Beye n’a pas encore prouvé qu’il possédait l’envergure nécessaire pour diriger l’OM.

Un atout de taille : son passé marseillais

Pourtant, un argument pèse dans la balance : son passé olympien. Ancien joueur du club, Habib Beye connaît l’exigence unique du Vélodrome, la pression permanente et l’environnement bouillant marseillais.

Un atout que les dirigeants pourraient considérer comme déterminant dans leur réflexion.

Un feuilleton qui peut bouleverser la Ligue 1

Entre Rennes qui frappe fort avec Haise et Marseille qui hésite encore sur son avenir, la bataille des bancs s’annonce comme l’un des feuilletons majeurs de l’été.

Et une chose est sûre : cette décision pourrait peser lourd sur la hiérarchie de la prochaine saison de Ligue 1.

Le calendrier de fin de saison de l’OM

14/02 : OM-Strasbourg (22e journée de Ligue 1)

20/02 : Brest-OM (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France