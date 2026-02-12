FC Nantes : les Kita ont-ils raison de se séparer de Drouet ?

Le FC Nantes et Baptiste Drouet se séparent. Le club de Loire-Atlantique a décidé de remercier son responsable du recrutement. Une décision logique ou non ? C’est notre débat…

« Ils ne vont pas se virer eux-mêmes ! »

Baptiste Drouet s’est vu signifier la nouvelle par son président Waldemar Kita : il n’est plus le directeur du recrutement du FC Nantes. Drouet était en place depuis l’été 2023 et il payerait avant tout le choix de Luis Castro, viré après six mois avant d’être remplacé en décembre par Ahmed Kantari, un choix de Franck Kita.

Drouet paye également le mercato estival, raté en beauté, avec plusieurs joueurs déjà repartis et d’autres toujours là mais qui ne jouent pas. Il avait pourtant été très impliqué lors de la fenêtre hivernale. C’est ce timing qui peut surprendre, puisqu’il est poussé vers la sortie une semaine après la fin du Mercato. Mais il fallait bien que quelqu’un serve de fusible, encore une fois, puisque les Kita ne peuvent pas se virer eux-mêmes. Ils continuent donc de virer les gens qu’ils ont nommés. Mais sur ce coup là, et même s’il devait composer avec des budgets très restreints, reconnaissons que les états de service de Drouet ne plaidaient pas vraiment pour lui. Next ! »

Laurent HESS

« Il ne devrait pas être le seul… »

Dans une logique sportive cohérente, Drouet ne devrait probablement pas être le seul à quitter le club.

Car si la responsabilité du recrutement peut être pointée du doigt, elle ne peut pas masquer celle de ceux qui ont fixé le cap… et surtout le budget.

L’arrivée de Luis Castro l’été dernier avait pourtant redonné de l’espoir aux supporters nantais.

L’idée était claire : construire enfin un projet de long terme, avec une identité de jeu plus fidèle à la tradition nantaise, après l’éviction d’Antoine Kombouaré justement critiqué pour son style.

Mais très vite, un décalage est apparu entre les ambitions affichées et les moyens réels.

Le coach portugais a été recruté pour porter un projet… sans véritable renfort à la hauteur :

un pari défensif avec Uros Radakovic,

plusieurs prêts,

et des responsabilités importantes confiées à un joueur issu du National, Yassine Benhattab.

Difficile, dans ces conditions, de parler d’un soutien fort à l’entraîneur.

Oui, le responsable du recrutement peut logiquement être remis en question.

Mais les décideurs qui ont validé la stratégie et limité les moyens doivent aussi assumer.

Et dans cette organisation, Franck Kita, très présent dans la direction sportive en début de saison, apparaît forcément en première ligne, davantage encore que son père Waldemar, resté plus en retrait.

Au vu des investissements réalisés seulement lors du mercato d’hiver, le départ de Luis Castro peut aujourd’hui laisser des regrets.

Avec un budget cohérent dès l’été, le FC Nantes ne serait peut-être pas dans une situation aussi critique.

Au fond, la vraie question n’est peut-être pas seulement :

faut-il se séparer de Drouet ?

Mais plutôt : qui doit réellement rendre des comptes dans la gestion globale du projet nantais ?

Louis Chrestian