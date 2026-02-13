OM : vers un forfait de dernière minute pour le match face à Strasbourg

Lors du Classique de Ligue 1 entre le Paris Saint‑Germain et l’Olympique de Marseille (5-0) dimanche dernier, le capitaine marseillais Leonardo Balerdi a été particulièrement en difficulté — une performance rare, qui pourrait s’expliquer par un problème physique sérieux. Selon La Provence, le défenseur central aurait joué blessé à l’oreille, une gêne suffisamment importante pour qu’il soit en soins ORL cette semaine à Marseille.

Une douleur sous-estimée jusque dans le Classique

Alors que l’OM a subi une lourde défaite au Parc des Princes, l’Argentin a réalisé une prestation médiocre, notamment en défense, où il s’est retrouvé dépassé à plusieurs reprises et impliqué sur tous les buts. Si les critiques ont fusé à son encontre, la révélation de ce problème à l’oreille apporte un contexte nouveau : Balerdi n’aurait probablement pas dû jouer cette rencontre, tant la gêne aurait été handicapante.

Un forfait possible pour Strasbourg

À la veille du match contre le RC Strasbourg Alsace, prévu ce samedi à 17 h, l’ancien joueur du Borussia Dortmund est incertain voire en passe de manquer la rencontre. À voir si son absence serait un coup dur pour l’OM, déjà fragilisé par une dynamique instable après le départ récent de Roberto De Zerbi et cette défaite cinglante face au PSG.

Au-delà de la blessure, cette affaire intervient dans une période délicate pour Marseille, qui peine à trouver de la régularité en championnat. La défaite contre Paris a aussi mis en lumière des faiblesses défensives, et la possible absence de Balerdi contre Strasbourg pourrait permettre à d’autres joueurs de se montrer.