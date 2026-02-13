OL : Paulo Fonseca rappelle à l’ordre Endrick après son expulsion polémique au FC Nantes

À l’OL, la discipline fait débat. Plus encore quand un phénomène comme Endrick vit sa première grosse controverse sous le maillot des Gones. Et Paulo Fonseca y est allé de son rappel à l’ordre…

Arrivé sur le Rhône en janvier, Endrick a immédiatement conquis les supporters lyonnais. À tout juste 19 ans, il a trouvé le chemin des filets à trois reprises et délivré une passe décisive en seulement quatre apparitions en Ligue 1. Son impact est d’autant plus saisissant qu’il représente déjà un tiers des buts marqués par l’OL depuis le début de l’année. Un début si réussi qu’il propulse Lyon à nouveau dans la lumière, et sur le podium de la Ligue 1.

Mais le jeune attaquant a été freiné lors du déplacement à Nantes. Titulaire et remuant, Endrick écope d’abord d’un premier avertissement. Et à l’heure de jeu, il se rend coupable d’un geste mal maîtrisé sur Tabibou, touchant le tendon d’Achille de l’adversaire. L’arbitre sort d’abord un second jaune. Mais le VAR intervient, transformant la sanction en rouge direct. Après un long suspense, la commission requalifie finalement la sanction : double jaune, synonyme d’exclusion pour cumul, et un seul match de suspension pour l’attaquant.

Fonseca ferme avec Endrick

Pour Paulo Fonseca, cette expulsion est aussi un signal d’alarme. « L’expulsion était très sévère », martèle-t-il, regrettant que l’intensité des contacts subis par Endrick ne soit pas davantage sanctionnée. Le coach pointe une tendance : « C’est le troisième match consécutif que nos adversaires ciblent Endrick avec agressivité. L’intention était claire, il y a volonté d’intimider le joueur. Les arbitres doivent protéger un tel talent. »

Mais Fonseca ne se défausse pas pour autant. Il affirme avoir discuté avec son joueur brésilien dans la foulée. Endrick doit, selon lui, assimiler la pression, apprendre à gérer ces situations où tout le monde « attend le faux pas du phénomène ». « Endrick doit apprendre de la situation, j’ai parlé avec lui, a glissé le coach de l’OL en conférence de presse. Il doit comprendre qu’il est un joueur qui a toute l’attention maintenant. Je continue à dire qu’il a beaucoup de talent et que nous devons faire attention aux situations avec lui. Mais c’est par ces épreuves et ce type de moments qu’il va progresser car c’est un joueur qui a seulement 19 ans. Je ne veux pas trop parler de cette situation, mais aujourd’hui, je ne sais pas trop ce qui est juste ou pas en termes de carton. Chaque week-end, il y a différentes décisions ou interprétations sur les cartons. Je veux que nous puissions comprendre ce qui vaut rouge ou jaune. Il y a trop d’interprétations différentes aujourd’hui. » L’OL devra composer sans son atout offensif numéro un contre Nice. Mais Endrick sera de retour pour le déplacement à Strasbourg.