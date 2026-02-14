FC Nantes : Cozza pousse un gros coup de gueule, Lopes n’a plus qu’un seul objectif

La défaite hier soir sur le terrain de l’AS Monaco a encore un peu plus plongé le FC Nantes dans la crise.

En encaissant trois buts en l’espace de cinq minutes, dont le premier suite à une grosse boulette de sa recrue Abakar Sylla, le FC Nantes s’est incliné hier soir sur le terrain de l’AS Monaco (1-3), où les Canaris d’Ahmed Kantari ont été incapables de réagir en deuxième mi-temps malgré la réduction du score de Fabien Centonze et l’expulsion d’Alexander Golovin. Les Canaris n’avancent plus et restent à présent sur 5 défaites consécutives en championnat. Ils n’ont remporté qu’un seul de leurs 13 derniers matchs de Ligue 1 (à Marseille début janvier), pour un total de 5 points sur 39 possibles… Avant-dernier à 8 points du Paris FC, premier non-relégable, le FC Nantes se rapproche de plus en plus du précipice.

Lopes ne pense plus qu’aux barrages pour le FC Nantes

Après la rencontre, Nicolas Cozza, entrée en jeu à la mi-temps à la place de Sylla, n’a pas mâché ses mots. « C’est honteux de faire la première demi-heure qu’on a fait. On peut pas jouer notre survie comme ça. Il faut se remettre en question. Il reste douze matches, douze finales pour aller chercher ce maintien. Il faut se bouger le cul. C’est pas question de plan de jeu, c’est de l’envie et de la volonté. Les trois premiers buts, c’est honteux, on doit vite réagir et faire mieux.» Anthony Lopes a abondé dans le même sens. «On n’a pas démarré le match comme on aurait dû le faire. On s’était dit qu’ils avaient un match mardi et qu’inconsciemment, il ne mettrait pas l’intensité qu’on allait mettre. On a fait 35 minutes fantomatiques. L’attitude n’était pas bonne. On s’est fait couper la tête. Quand on subit en infériorité numérique quand il s’agit de défendre, ça ne pardonne pas. On a fait des passes à des joueurs qui ne voulaient pas le ballon. On aurait dû mettre plus de ballons dans leurs dos.» Et à l’ancien lyonnais d’ajouter… «Tout le monde est focus sur le maintien. Pour aller chercher le barrage, parce qu’il ne faut pas se voiler la face, il y a trop d’écart avec les autres équipes devant. Pour aller chercher ce barrage, il faudra faire de meilleures entames. On a bien travaillé cette semaine, il fallait bien s’adapter. On doit être plus agressifs pendant tout le match. On manque de chance aussi, donc on doit faire plus.» Et même beaucoup, beaucoup plus…