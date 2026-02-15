OM : l’arrivée d’Habib Beye suffira-t-elle à redonner vie à un groupe meurtri ?

Après une énième déconvenue avec le nul contre le RC Strasbourg (2-2), l’OM est plus que jamais plongé dans la crise, en attendant l’arrivée d’Habib Beye. Mais la probable venue de l’ancien joueur marseillais suffira-t-elle vraiment à soigner un groupe complètement malade ? C’est notre débat.

« Un atout qui pourrait immédiatement galvaniser le groupe »

« Oui, pour moi, la probable arrivée de Beye à l’OM peut vraiment constituer un remède, ou du moins un point d’appui, dans la crise profonde que traverse le club phocéen. Avec ce nouveau nul concédé sur le fil, Marseille est plus que jamais dans une tourmente sportive et morale, marquée par des souffles de colère au Vélodrome et une série de contre-performances. Beye, en tant qu’ancien capitaine de l’OM, connaît parfaitement l’ADN du club et ses exigences, un atout qui pourrait immédiatement galvaniser un groupe démotivé et reconnecter l’équipe à l’identité marseillaise.

Sur le plan psychologique et d’unité, c’est précisément ce type de profil qui peut faire la différence. Connaissant le club de l’intérieur et malgré son bilan mitigé à Rennes, Beye pourrait insuffler une nouvelle énergie, une communication plus claire et une cohésion d’équipe indispensable pour sortir de cette spirale négative. L’impact d’un coach qui « incarne » l’esprit marseillais ne doit pas être sous-estimé : lorsqu’un vestiaire et un public retrouvent une figure fédératrice, cela peut instantanément améliorer la confiance collective et réduire les symptômes de malaise observés ces dernières semaines. La seule crainte que l’on pourrait avoir serait sur la relation avec les cadres, quand on sait comment ça s’est passé au SRFC… ».

William TERTRIN

« Sur le papier, c’est pas gagné !

« Perso, je m’étonne du choix des dirigeants marseillais. Habib Beye connait le club, OK, mais son passage à Rennes pour sa première expérience en Ligue 1 n’a pas été une réussite et il réussirait donc à l’OM ? Je veux bien mais pourquoi ? Pourquoi Beye réussirait là où De Zerbi, Sampaoli, Tudor et compagnie, des techniciens chevronnés, se sont cassés les dents ? Parce qu’il a un gros ego ? On a vu ce que ça a donné à Rennes, qui est apparu libéré sans lui vendredi soir contre Paris !

Non, honnêtement, je ne vois pas de raisons rationnelles qui laisseraient à penser que Beye va arriver à Marseille et qu’il va redresser cet OM-là, qui a confirmé contre Strasbourg qu’il souffrait de nombreux maux, sur le terrain, dans ses bureaux, dans ses tribunes. Le chantier est vaste et la fin de saison se rapproche. Elle risque d’être longue, et que ce soit Beye ou un autre, la mission s’annonce compliquée. Car ce groupe est touché, et parce qu’il navigue dans un contexte de plus en plus pesant. Un contexte qui doit de plus en plus donner envie à tout ce joli petit monde de terminer au plus vite cette saison. L’OM est aujourd’hui un club qui navigue à vue, en quête d’unité, et qui va s’en remettre à un coach qui aura surtout divisé lors de son passage pour le moins controversé en Bretagne… »

Laurent HESS