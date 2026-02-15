Stade Rennais : la guerre est déclarée après les révélations sur Pouille, Beye et Samba !

Sous le feu des projecteurs depuis la polémique Beye-Samba, le Stade Rennais a décidé de sortir du silence. Face à des accusations jugées « mensongères et scandaleuses », le club breton vient d’afficher une posture offensive pour défendre l’intégrité de ses dirigeants et de son gardien, dans un contexte déjà tendu.

Retour sur la polémique Beye-Samba

L’affaire remonte alors qu’Habib Beye, ex-entraîneur du Stade Rennais, avait écarté Brice Samba pour des raisons disciplinaires. Quelques jours plus tard, des informations révélées dans L’Équipe du soir avançaient qu’Arnaud Pouille, le président du club, aurait organisé des fêtes avec le gardien, le désignant même comme « capitaine de soirée ». Des révélations qui ont mis le feu aux poudres et plongé le SRFC dans une tempête médiatique.

Un communiqué ferme du club breton

Face à cette « attaque injustifiée », le Stade Rennais a publié un communiqué sans détour. Le club y qualifie ces propos de « mensongers et scandaleux », jugeant qu’ils portent gravement atteinte à son image, à sa direction et à l’ensemble de ses collaborateurs. Le SRFC insiste également sur le fait qu’aucun contact n’a été pris par les médias concernés pour vérifier la véracité des faits reprochés, un détail jugé inacceptable dans son message officiel. Le Stade Rennais a par ailleurs annoncé vouloir saisir ses avocats afin de défendre « ses intérêts et ceux des personnes mises en cause ». Cette volonté de recours judiciaire traduit la gravité avec laquelle la direction prend l’affaire, bien décidée à protéger la réputation de son institution.

Un contexte déjà électrique au Stade Rennais

Derrière la volonté du club de garder la tête haute, l’enjeu va bien au-delà de la simple communication de crise. L’image du Stade Rennais et la confiance interne se retrouvent en jeu, alors que les tensions s’accumulent autour de l’équipe première. Cette affaire aurait pu déstabiliser encore plus un vestiaire marqué par des rebondissements récents, comme l’a illustré la revanche personnelle de Brice Samba contre le PSG. La suite dépendra de l’issue de la procédure juridique évoquée, mais le message envoyé par la direction est sans équivoque : la défense de l’institution prime, quoi qu’il en coûte.