FC Nantes Mercato : une belle vente avortée, les Kita prêts à céder en cas de descente ?

Ce qui devait rester discret commence à se dévoiler : lors du dernier mercato estival, le FC Nantes a été très sollicité pour son jeune ailier maison Herba Guirassy. Selon les informations partagées par le journaliste Emmanuel Merceron sur X (anciennement Twitter), les Canaris ont refusé une offre de 7 millions d’euros émanant du Club Bruges pour leur talent offensif.

Ce refus s’inscrit dans une stratégie de préservation d’un joueur que le club estime important, malgré les besoins financiers habituels d’un club de Ligue 1 en très grfand danger. Dans un été déjà marqué par plusieurs départs et mouvements, Nantes a donc choisi de garder Guirassy plutôt que d’accepter une offre jugée insuffisante pour lâcher sa jeune pépite.

Approches européennes infructueuses cet hiver

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes récemment, d’autres clubs européens — dont la Real Sociedad (Espagne) et l’Ajax Amsterdam (Pays‑Bas) — auraient tenté de s’intéresser à Guirassy, sans toutefois parvenir à décrocher un accord avec la direction nantaise. Ces pistes auraient été explorées mais sont restées sans succès, renforçant l’idée que Nantes souhaite conserver son collectif malgré la pression extérieure.

Liens avec d’autres dossiers comme celui de Maamma

Dans le même temps, Nantes a également envisagé des options de transactions impliquant des échanges, notamment avec Othmane Maamma, jeune attaquant de Watford. Dans une offre couplant une somme d’argent et l’arrivée de Maamma à la Beaujoire, les Hornets auraient repoussé la proposition des Nantais, qui proposaient une valorisation autour de 5 M€ bonus inclus.

Un départ cet été en cas de descente ?

Ces mouvements traduisent une double réalité pour le FC Nantes : une valeur marchande croissante de ses jeunes talents — comme le laisse penser l’intérêt de clubs européens — et une volonté de conserver un élément prometteur, malgré une saison qui tourne au combat pour le maintien. La direction sportive semble vouloir conjuguer ambitions économiques et objectifs sportifs, quitte à prendre le risque de retenir certains de ses meilleurs éléments.

Si le FCN est actuellement dans la zone rouge, une descente en Ligue 2 est plus que jamais redoutée à Nantes, et difficile d’imaginer un joueur comme Guirassy rester si une grosse offre arrive. En L2, le club ne sera pas en position de force, mais il pourrait quand même en tirer une jolie somme (il est valorisé à 6 millions par Transfermarkt).