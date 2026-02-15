OL : ancien Lyonnais, Gift Orban au cœur d’une situation totalement lunaire en Italie

Ce dimanche en Serie A, Gift Orban a vécu une après‑midi dont il se serait bien passé. L’attaquant nigérian du Hellas Vérone a été expulsé dès la 11ᵉ minute du match contre Parme, pour une réaction incompréhensible envers l’arbitre selon les images et les spectateurs présents. Un carton rouge direct qui a laissé la Serie A, les supporters et les observateurs bouche bée.

Un talent indéniable, mais une trajectoire chaotique

Orban, aujourd’hui âgé de 23 ans, s’est révélé comme un buteur capable de dynamiter des défenses — comme il l’a souvent montré cette saison en Italie avec déjà 7 buts en championnat. Pour autant, son parcours reste marqué par une série de phases contrastées.

Arrivé à Olympique Lyonnais en janvier 2024 avec l’étiquette de grand potentiel offensif, le Nigérian n’a jamais vraiment trouvé sa pleine mesure à Lyon. Après un début prometteur ponctué de quelques éclairs, il n’a jamais réussi à devenir un élément décisif régulier en Ligue 1, et ses stats n’ont pas explosé comme espéré par les Gones.

Cette période lyonnaise a coïncidé avec des critiques sur son adaptation au jeu français, mais surtout sur sa capacité à gérer la pression et à mûrir en dehors du terrain. Ses sorties médiatiques et son franc‑parler — parfois jugé maladroit — ont contribué à une image de joueur talentueux mais difficile à canaliser. Finalement, OL l’a revendu ensuite à TSG Hoffenheim, avant qu’il ne soit prêté en Serie A.

L’expulsion d’aujourd’hui : une erreur de carrière ?

L’épisode du jour renforce malheureusement l’idée d’un joueur brillant techniquement mais parfois instable émotionnellement. Recevoir un rouge aussi tôt dans une rencontre, surtout dans un contexte où son équipe lutte pour des points précieux, peut s’avérer lourd de conséquences.

Pour les supporters lyonnais qui l’avaient vu débarquer avec enthousiasme, ce carton rouge rappelle surtout qu’un talent brut ne suffit pas : la maturité, le tempérament et l’intelligence de jeu comptent tout autant. Orban avait les clés du succès, mais sur certains aspects — mental et comportement — il a souvent vécu ses propres démons.

Un avenir à redéfinir

Aujourd’hui, alors que sa cote en Italie restait plutôt positive jusqu’à présent, ce coup de sang pourrait poser de nouvelles questions sur son rôle dans l’avenir du joueur. Les performances restent là — notamment ses buts — mais le comportement devra être ajusté si Orban veut vraiment concrétiser la promesse qu’il avait affichée dès Lyon.