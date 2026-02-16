L’Atlético Madrid entre en guerre contre le FC Barcelone !

Explosion de tensions en Espagne après la demi-finale aller de Coupe du Roi. L’Atlético de Madrid a balayé le FC Barcelone 4-0, mais l’après-match s’est transformé en champ de bataille médiatique. Accusations, plaintes officielles, réactions à chaud : la rivalité entre les deux clubs dépasse désormais le cadre du terrain.

Un match sous haute tension à Madrid

Sur la pelouse du Civitas Metropolitano, l’Atlético n’a pas laissé la moindre chance au Barça, s’imposant 4-0 lors d’une rencontre marquée par des décisions arbitrales contestées. Eric Garcia, solide défenseur central barcelonais, a été exclu, laissant les siens à dix dès la première période. Pour les Catalans, la frustration a culminé lorsque le but de Pau Cubarsí, qui aurait pu relancer le suspense, a été refusé pour un hors-jeu signalé par la technologie.

Les supporters blaugranas, emportés par la colère, ont rapidement exprimé leur incompréhension sur les réseaux sociaux. L’ambiance s’est encore alourdie dans le vestiaire où Hansi Flick, visiblement excédé, s’est rendu auprès de l’arbitre principal, Martinez Munuera, pour un échange musclé après la conférence de presse.

Le FC Barcelone s’indigne et saisit les instances

Le lendemain du naufrage, le FC Barcelone a choisi la voie institutionnelle, adressant une lettre au ton offensif à la Fédération et au comité technique des arbitres. Le club demande que “des conséquences soient tirées devant l’évidence des erreurs”, pointant du doigt les décisions ayant “influé directement sur la tournure du match”.

Pour autant, Hansi Flick cherche l’apaisement publiquement : “Je suis allé parler à l’arbitre, la discussion a été constructive. Nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons changer”, a-t-il tempéré, signe de tensions en coulisses. Barcelone a également déposé une plainte formelle, déterminée à obtenir une révision de la gestion arbitrale, alors que le camp catalan estime que la limitation de la VAR dans l’analyse du hors-jeu nourrit l’injustice.

L’Atlético réplique et fustige la pression barcelonaise

Face à la tempête médiatique, l’Atlético n’a pas tardé à contre-attaquer. Mateu Alemany, actuel directeur du football du club madrilène et ex-dirigeant du Barça, a lancé un tacle appuyé à ses anciens collègues. “Il n’y a qu’une action à discuter : le hors-jeu sur le but barcelonais. Les hors-jeu sont détectés technologiquement, c’est objectif, il n’y a pas de débat possible. S’il y a hors-jeu, il y a hors-jeu. On ne discute pas un ‘presque’ hors-jeu”, a-t-il martelé devant les médias sportifs espagnols.

Le dirigeant madrilène met ainsi l’accent sur la transparence et la crédibilité de l’arbitrage automatisé, rappelant que son équipe aussi a souffert de décisions serrées, notamment lors d’un but refusé récemment à Griezmann. L’Atlético refuse de cautionner “la pression inutile” orchestrée par le Barça et affiche sa détermination à se concentrer sur le sportif.

Retour décisif et enjeux grandissants au Camp Nou

Le deuxième acte s’annonce brûlant. Le match retour aura lieu le 3 mars au Camp Nou, dans un contexte devenu électrique. Le Barça se retrouve dos au mur après le score lourd du match aller et l’absence d’Eric Garcia suite à son expulsion risque de peser sur l’équilibre défensif catalan.

Outre l’aspect sportif, la polémique arbitrale occupe désormais une place centrale dans la préparation. Les conséquences immédiates de la plainte déposée pourraient influencer l’état d’esprit des joueurs comme la tension dans les tribunes.

La Coupe du Roi n’a jamais aussi bien porté son nom : explosivité, luttes d’influence, tous les ingrédients sont réunis pour vivre un duel retour à haute tension, où chaque décision sera scrutée, chaque geste interprété. Rendez-vous dans trois semaines pour un épilogue qui s’annonce sous haute surveillance, sur et en dehors du terrain.