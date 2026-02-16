À LA UNE DU 16 FéV 2026
FC Barcelone – Mercato : après Rashford, un autre international anglais dans le viseur ?

Par Louis Chrestian - 16 Fév 2026, 15:00
💬 Commenter
Le feuilleton offensif du FC Barcelone est loin d’être terminé.
Alors que l’avenir de Marcus Rashford au Camp Nou reste incertain à l’approche du mercato estival, le club catalan aurait activé une piste alternative… venue de l’autre Manchester. Un nom inattendu refait surface : Jack Grealish.

Grealish relancé mais toujours dans le flou

En difficulté à Manchester City après le triplé historique de 2023, l’international anglais avait choisi de se relancer via un prêt d’un an à Everton.
Un pari plutôt réussi sur le plan sportif :

  • 20 matchs de championnat disputés
  • 2 buts inscrits
  • 6 passes décisives délivrées

Des statistiques solides qui confirment son retour en forme… malgré une blessure récente mettant fin à sa saison, élément qui complique fortement son avenir.

Everton possède bien une option d’achat estimée à 58 millions d’euros, mais rien ne garantit que les Toffees puissent ou veuillent l’activer.
Résultat : la porte reste ouverte à un nouveau scénario.

Rashford incertain, Barcelone prépare déjà le plan B

Du côté du Barça, toute la stratégie dépend d’un dossier prioritaire :
la décision concernant Marcus Rashford, actuellement prêté par Manchester United avec une option d’achat autour de 30 millions d’euros.

Sportivement, l’Anglais convainc.
Financièrement, la situation est plus complexe.

Le club catalan prévoit en effet de concentrer ses investissements majeurs sur :

  • un défenseur central de très haut niveau
  • l’attaquant appelé à succéder à Robert Lewandowski

Dans ce contexte, conserver Rashford n’est plus une certitude… d’autant que l’évolution de la situation à Manchester United pourrait rouvrir la porte d’un retour.

Grealish, une opération “copie conforme” envisagée

Si Rashford venait à repartir, Jack Grealish deviendrait la priorité pour occuper ce rôle offensif.

L’idée serait claire :
➡️ reproduire le même modèle économique
➡️ un prêt avec option d’achat, validé par Manchester City
➡️ une opportunité financièrement maîtrisée pour Barcelone

Pep Guardiola ne s’opposerait pas à un départ temporaire, surtout avec un contrat courant jusqu’en juin 2027.
Pour Grealish, ce serait aussi la première expérience à l’étranger de toute sa carrière.

Un pari séduisant… mais risqué

Sur le papier, l’opération a du sens :

  • joueur expérimenté au très haut niveau
  • coût initial limité
  • potentiel de relance dans un environnement offensif

Mais une inconnue majeure subsiste : son état physique, avec plusieurs mois d’absence annoncés.

Un élément qui pourrait refroidir Barcelone… ou au contraire transformer ce dossier en opportunité de marché inattendue.

Le prochain feuilleton du mercato blaugrana ?

Entre l’incertitude autour de Rashford, les contraintes financières et la tentation Grealish,
le FC Barcelone avance sur une ligne fine.

Une chose est sûre : l’attaque catalane version 2026-27 est encore loin d’être dessinée.
Et comme souvent au Barça, le mercato pourrait réserver un nouveau coup de théâtre venu d’Angleterre.

