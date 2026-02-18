En conférence de presse avant le play-off d’Europa League contre l’Etoile Rouge de Belgrade demain, l’entraîneur du LOSC, Bruno Genesio, a fait une réponse similaire à Luis Enrique (PSG) dernièrement.

Demain, le LOSC affrontera l’Etoile Rouge de Belgrade en play-off aller de l’Europa League. Pour les Dogues, qui n’ont gagné qu’un seul de leurs neuf derniers matches (deux nuls, six défaites), la victoire sera importante à plus d’un titre. C’est le message qu’a voulu transmettre Bruno Genesio lors de la conférence de presse du jour. Le technicien a insisté sur les aspects du jeu de son équipe à améliorer mais il a également fait une Luis Enrique en déclarant que le football est parfois « capricieux ». L’Espagnol du PSG, lui, avait dit que c’était un sport de « merde » après la défaite de son équipe sur la pelouse du Sporting (1-2) le 25 janvier…

Sur un possible renvoi : « On verra si ça va m’arriver »

« À juste titre, on entend beaucoup de choses négatives sur ce début d’année. Mais j’aimerais aussi dire que malgré cette période très difficile, si on analyse bien tous nos matches, sauf Strasbourg (1-4, le 25 janvier), on est l’équipe qui récupère quasiment le plus de ballons dans le dernier tiers, l’équipe qui tire le plus au but depuis ce début d’année. On a autant de xG que Lens ou Lyon par exemple. On a des xG points qui sont à trois points près les mêmes que ces deux équipes. Parfois le football est capricieux, parfois il est merveilleux. En ce moment, il est plutôt capricieux avec nous. Mais si on continue et si on est capable mentalement de garder le cap et de croire en ce qu’on fait, ça va tourner, à condition de faire encore plus. Et ça tournera, forcément. »

Bruno Genesio a également été interrogé sur son avenir. Un journaliste lui a demandé s’il pourrait être débarqué en cas d’élimination contre l’Etoile Rouge : « Pas que je sache. Peut-être que vous avez d’autres infos(rires). Moi, je n’ai aucune info là-dessus donc je ne sais pas ce qui m’anime ou ce qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, c’est mon staff. Dans ces moments-là, on doit un peu fermer les écoutilles, nous et les joueurs bien sûr, mais surtout le staff et continuer à travailler comme on le fait depuis un an et demi et comme on l’a fait avant aussi. On n’a pas changé. Je suis le même entraîneur qu’il y a six mois ou un an. Ce qui m’importe, c’est de continuer à porter l’équipe, à la faire avancer, à trouver des solutions à nos problèmes parce que c’est notre job. Pour le reste, le métier d’entraîneur, il est comme ça. On peut être mis en cause à tout moment et pour l’instant, ça ne m’est jamais arrivé. On verra si ça va m’arriver. Ça ferait partie d’une expérience nouvelle (sourire) ».