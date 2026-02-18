Arrivé à Marseille ce soir, Habib Beye est le nouvel entraîneur de l’OM. Il s’est engagé pour 18 mois et va diriger son premier match vendredi à Marseille.

C’est fait ! L’OM vient de publier un communiquer pour officialiser la nomination d’Habib Beye sur son banc. L’ancien Rennais remplace Jacques Abardonado, qui avait lui-même pris la suite de Roberto De Zerbi. Il s’est engagé pour 18 mois et va commencer sa mission vendredi soir par un déplacement à Brest. Là même où l’Italien avait débuté la sienne à l’été 2024 avec un carton 5-1.

Depuis plusieurs jours que son arrivée à Marseille est annoncée, Habib Beye a été envoyé dans différents lieux. Il a été question qu’il soit toujours à Rennes, raison pour laquelle il n’a pas été à Paris pour la réunion de conciliation avec le Stade Rennais devant la chambre des litiges de la LFP. D’autres médias ont assuré qu’il était à Marseille, afin de mener les négociations avec Medhi Benatia pour sa future prise de fonction. Il semblerait finalement que c’était ses agents qui étaient dans la cité provençale alors que lui était resté en Bretagne, dans l’attente que le Stade Rennais le licencie officiellement.

Premier match vendredi à Brest

C’est chose faite depuis ce mercredi en début d’après-midi. Habib Beye a donc pu officiellement s’engager avec l’OM. Le club a annoncé que la conférence de presse avant le match contre Brest, vendredi, aurait lieu ce jeudi à 14h30, sans préciser l’identité de l’entraîneur qui répondrait aux questions des médias. On sait désormais que ce sera Habib Beye. En attendant ce moment, l’ancien défenseur est arrivé ce soir à Marseille. Le compte ActuOlympien publie une vidéo dans laquelle on voit l’entraîneur arriver avec un proche, sac à dos sur lui, saluer le supporter puis un policier. Il dirigera demain matin sa première séance en tant qu’entraîneur de l’Olympique de Marseille.

Le calendrier de fin de saison de l’OM

20/02 : Brest-OM (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France