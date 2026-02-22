À LA UNE DU 22 FéV 2026
OL : Endrick et la sublime Gabriely succombent à la tendance du moment et enflamment la toile !

Par Bastien Aubert - 22 Fév 2026, 00:00
Gabriely Miranda
L’attaquant de l’OL Endrick et sa compagne Gabriely Miranda ont succombé à la dernière tendance du moment sur les réseaux sociaux.

Arrivé à l’OL avec l’étiquette de crack mondial, Endrick ne fait pas parler de lui que pour ses frappes explosives. L’attaquant brésilien s’affiche aussi plus amoureux que jamais aux côtés de sa compagne, Gabriely Miranda, dans une séquence devenue virale sur TikTok.

Une vidéo qui enflamme les réseaux

Dans cette courte vidéo, les deux tourtereaux reprennent la tendance du moment : danser dans le froid en mimant une chute lente, comme s’ils coulaient au fond de la mer. Le tout sous la neige, dans une ambiance presque cinématographique.

Regards complices, gestes synchronisés, sourires assumés… Le couple joue la carte romantique à fond. Le contraste est saisissant : températures glaciales à l’extérieur, chaleur évidente entre les deux amoureux. Une mise en scène simple, mais efficace, qui a immédiatement séduit leurs abonnés.

Endrick, star sur et en dehors du terrain

À seulement 19 ans, Endrick apprend vite. Sur le terrain, il doit encore s’adapter aux exigences de la Ligue 1. En dehors, il maîtrise déjà parfaitement les codes de la génération réseaux sociaux. Cette vidéo confirme une chose : le Brésilien incarne une nouvelle ère, où image, proximité et storytelling personnel comptent presque autant que les statistiques.

Gabriely Miranda, elle, n’est pas en reste. Habituée des projecteurs, la jeune femme apporte élégance et naturel à chacune de ses apparitions. Ensemble, ils forment un duo glamour qui colle parfaitement à l’époque. Sous la neige lyonnaise, Endrick et Gabriely ont prouvé qu’on pouvait être dans la tendance… tout en restant profondément amoureux.

OL

