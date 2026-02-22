Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Si des rumeurs ont envoyé Julian Alvarez au FC Barcelone cet été, le nom d’un autre buteur totalement inattendu a fuité ce week-end en Espagne.

Robert Lewandowski n’étant pas éternel, le FC Barcelone cherche déjà sa prochaine arme offensive. Alors que le nom de Julian Alvarez faisait office de priorité, le club catalan semble avoir changé de cible. Selon Fichajes, Deco suivrait désormais de près Armando González, jeune attaquant de 22 ans des Chivas de Guadalajara, auteur d’une saison exceptionnelle.

Un profil qui fait rêver Deco et le staff

L’ancien milieu légendaire du Barça aurait même directement recommandé de miser sur le Mexicain plutôt que sur Alvarez. Doté d’un instinct de buteur redoutable et d’une mobilité impressionnante dans le dernier tiers, González cumule déjà 17 buts en Liga MX et s’impose comme le meilleur buteur de l’Apertura. Ses qualités techniques, sa vision du jeu et son sens du placement en font un joueur capable de s’adapter immédiatement au style barcelonais.

Un plan tactique centré sur le Mexicain

Le FC Barcelone serait en contact avec les représentants du joueur et suit de près ses conditions contractuelles, alors que son bail avec Chivas court jusqu’en 2029. Le club espagnol veut anticiper avant que d’autres géants européens comme Arsenal FC, Manchester United ou Borussia Dortmund ne se positionnent. Le projet barcelonais est clair : construire l’attaque autour de ce « diamant » offensif. Avec sa polyvalence, il peut jouer sur l’aile ou en pointe, et son flair devant le but pourrait prendre le relais de Lewandowski, tout en apportant une fraîcheur tactique bienvenue pour Hansi Flick. Le Barça veut que son futur buteur devienne l’épicentre de chaque action offensive.

Une fenêtre estivale déterminante

La prochaine fenêtre de mercato sera cruciale. Le FC Barcelone prépare son offensive discrète mais massive, prêt à proposer un contrat attractif pour convaincre González de franchir l’Atlantique. L’entourage du joueur voit d’un très bon œil l’intégration dans la philosophie blaugrana, où le travail collectif et la pression haute sont essentiels. Avec Deco derrière ce choix de talent, le Barça sait qu’il faut agir vite. Le Camp Nou pourrait bientôt vibrer aux buts du jeune prodige mexicain, symbole d’un mercato audacieux et ambitieux.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

22/02 : FC Barcelone-Levante (25e journée de Liga)

28/02 : FC Barcelone-Villarreal (26e journée de Liga)

03/03 : FC Barcelone-Atlético Madrid (demi-finale retour de la Coupe du Roi)

08/03 : Athletic Bilbao-FC Barcelone (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League