OM INFO BUT ! : Longoria n’a rien vu venir, il a déjà vidé son casier !

Déclassé par Frank McCourt au profit de Medhi Benatia, Pablo Longoria est sur le départ à l’OM.

Les derniers jours ont été agités à Marseille. Suite au départ de Roberto De Zerbi la semaine dernière, Medhi Benatia avait annoncé sa démission le week-end dernier. Mais après la visite de Frank McCourt à Marseille mardi, l’ancien défenseur marocain a été confirmé dans ses fonctions alors que Pablo Longoria, le président du club, a été déclassé. Longoria été assigné à des tâches institutionnelles, et dans la foulée l’OM a officialisé l’arrivée d’Habib Beye sur le banc. C’est Benatia qui souhaitait s’en remettre à l’ancien défenseur.

Depuis son déclassement, Longoria n’est plus réapparu à l’OM

La Provence a publié un article en début de week-end pour annoncer que Pablo Longoria avait pris le temps de la réflexion après son déclassement et qu’il avait pris la décision de quitter l’OM. « Des négociations doivent être enclenchées par l’intermédiaire de son avocat. Si on ne sait pas combien de temps elles vont durer, il est en revanche acquis qu’on ne reverra plus le natif d’Oviedo dans son futur ex-bureau ». Et selon nos informations, alors qu’il allait fêter ses cinq ans de présidence, l’Espagnol s’apprête bien à quitter un club où il est arrivé comme « head of football » avant de prendre la succession de Jacques-Henri Eyraud au bout de seulement six mois, après les événements de la Commanderie.

Gamerre attendue

Une Commanderie où Longoria n’est plus réapparu depuis son déclassement, si ce n’est pour vider son casier, en toute discrétion. L’Espagnol vivrait très mal les récents événements. Il ne s’attendait pas du tout à être ainsi déclassé. Et, déçu du choix de McCourt, il devrait donc s’en aller plutôt que de se contenter d’un rôle de référent de l’OM vis à vis des instances peu conforme à son profil, davantage tourné vers le recrutement.

Selon L’Equipe, Pauline Gamerre pourrait prendre la suite de Pablo Longoria. Supportrice de l’OM, native de la cité provençale, elle est directrice générale du Red Star depuis 2024 et avait déjà été proche de rejoindre l’OM à plusieurs reprises, notamment en 2021. Elle gérerait les relations institutionnelles. Et Benatia reprendrait les autres attributions de Longoria, notamment la stratégie sportive ert le recrutement.

🚨 Direction Marbella pour l'OM ! ✈️🇪🇸



Avant le choc face à Lyon dimanche soir, les Marseillais s'envolent dès lundi pour un stage intensif en Espagne.



L'objectif : renforcer la cohésion d'équipe et peaufiner les automatismes avec le nouveau staff. 🔵⚪️@RMCsport #TeamOM https://t.co/rHjXpM9FYI — La Minute OM (@LaMinuteOM_) February 21, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France