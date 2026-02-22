Ligue 1 : le FC Nantes se relance, le LOSC s’impose aussi, l’OGC Nice rate le coche

Voici les résultats de la suite de la 23e journée de Ligue 1, avec notamment la précieuse victoire du FC Nantes face au Havre (2-0).

Après la large victoire du Stade Rennais sur la pelouse de l’AJ Auxerre (3-0), en, début d’après-midi, la 23e journée de Ligue se poursuivait avec les trois rencontres programmées à 15h ce dimanche.

Du répit pour Kantari au FC Nantes

Sur son terrain, le FC Nantes a mis fin à sa mauvaise série en s’imposant face au Havre (2-0). Les Canaris peuvent remercier le Havrais Zouaoui, qui les a mis sur orbite en marquant contre son calp dès la 3e minute. Revenu de MLS cet hiver, Ganago a inscrit le but du break en fin de première mi-temps. Ce succès permet au FC Nantes, toujours 17e, de revenir à hauteur d’Auxerre, 16e et barragiste. Une bonne bouffée d’air pour Ahmed Kantari, de plus en plus critiqué et menacé.

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵.



Nos Nantais empochent les trois points d'un succès important face au Havre.



⌞𝟮-𝟬 #fcnhac pic.twitter.com/PTu4cV9UPA — FC Nantes (@FCNantes) February 22, 2026

Louchet porte l’OGC Nice, mais…

De son côté, l’OGC Nice a confirmé son regain de forme depuis l’arrivée de Claude Puel, et malgré la grave blessure de sa recrue phare Elye Wahi, mais il s’est fait reprendre sur le fil par Lorient (3-3). Un doublé de Louchet en première mi-temps a permis au Gym de faire le break. Mais Pagis a réduit le score dans le temps additionnel de la première période d’un superbe coup franc. Boudache, servi par Clauss, a redonné deux buts d’avance au Gym maisi un penalty de Dieng a relancé des Merlus qui ont arraché le nul grâce à Cadiou. Ce succès permet à Nice de prendre un peu plus ses distances avec la zone rouge. 14e de Ligue 1, l’équipe de Puel compte désormais 9 points d’avance sur Auxerre, 16e.

Giroud hisse le LOSC dans le Top 5

Enfin, le LOSC s’est imposé à Angers (1-0). C’est Olivier Giroud, sur penalty, qui a inscrit l’unique but de la rencontre. Ce succès permet au LOSC de remonter à la 5e place de la Ligue 1 et de repasser devant Rennes à la différence de buts. Les deux formations ne comptent plus que 3 points de retard sur l’OM, grand perdant de cette 23e journée.