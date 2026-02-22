OM : Murillo s’éclate loin de Marseille !

Alors que l’OM s’effondre en Ligue 1, Amir Murillo, poussé vers la sortie cet hiver, est en train de se régaler en Turquie…

Les derniers jours ont été agités à Marseille. Suite au départ de Roberto De Zerbi la semaine dernière, Medhi Benatia avait annoncé sa démission le week-end dernier. Mais après la visite de Frank McCourt à Marseille mardi, l’ancien défenseur marocain a été confirmé dans ses fonctions alors que Pablo Longoria, le président du club, a été déclassé. Longoria été assigné à des tâches institutionnelles, et dans la foulée l’OM a officialisé l’arrivée d’Habib Beye sur le banc. C’est Benatia qui souhaitait s’en remettre à l’ancien défenseur. Selon nos informations, alors qu’il allait fêter ses cinq ans de présidence, l’Espagnol s’apprête bien à quitter un club où il est arrivé comme « head of football » avant de prendre la succession de Jacques-Henri Eyraud au bout de seulement six mois, après les événements de la Commanderie.

Murillo buteur avec Besiktas ce dimanche

Une Commanderie où Longoria n’est plus réapparu depuis son déclassement, si ce n’est pour vider son casier, en toute discrétion. L’Espagnol vivrait très mal les récents événements. Il ne s’attendait pas du tout à être ainsi déclassé. Et, déçu du choix de McCourt, il devrait donc s’en aller plutôt que de se contenter d’un rôle de référent de l’OM vis à vis des instances peu conforme à son profil, davantage tourné vers le recrutement. Sur le terrain, l’arrivée d’Habib Beye n’a pas provoqué de choc psychologique puisque l’OM s’est incliné à Brest (0-2). Le Stade Rennais et le LOSC, vainqueurs ce dimanche, reviennent à 3 points, et l’OL pourrait prendre 8 points d’avance en cas de victoire ce soir contre Strasbourg.

Un missile et un carton pour Murillo

Un marasme que Roberto De Zerbi a évité à Amir Murillo, en le poussant vers la sortie. Et ce dimanche, Murillo fait parler de lui. Lors de la large victoire de son nouveau club, Besiktas, contre Goztepe, le Panaméen a inscrit un but. Depuis son côté droit, il a déclenché un missile du droit qui est allé se ficher sous la barre. Besiktas s’est imposé 4-0 et pointe à la 4e place de son championnat. Comme l’OM. Mais en surfant sur une toute autre dynamique. Mis à l’écart par Roberto De Zerbi et poussé vers la sortie en toute fin de mercato, le défenseur de 29 ans avait été vendu aux Stambouliotes pour 6 M€.

Le but d'Amir Murillo avec Besiktas. 💣pic.twitter.com/1hO2GlMaRU — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) February 22, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France