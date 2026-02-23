FC Nantes : Entre crise au Nigéria, rumeurs à Nantes et l’OM, le cas Éric Chelle intrigue

La tension monte autour d’Éric Chelle, actuel sélectionneur du Nigeria, pris dans une tourmente qui secoue l’axe Marseille-Lagos. Alors que son nom circulait récemment du côté de l’OM, la polémique enfle après une accusation frontale d’un ancien haut responsable nigérian. Entre rumeurs de départ, gestion contestée et atmosphère explosive, l’avenir du technicien semble suspendu à un fil.

Des accusations de manipulation et de chantage

C’est un coup de tonnerre venu du Nigeria. Ahmed Shuaibu Gara-Gombe, ancien dirigeant influent du football nigérian, n’y va pas par quatre chemins : il dénonce les agissements d’Éric Chelle, pointant du doigt des « mensonges » et des velléités de chantage envers la Fédération. Selon lui, Chelle aurait utilisé la sélection simplement pour booster sa carrière, et ses revendications auprès des Super Eagles sont jugées « ridicules ». L’ex-président s’en prend frontalement au Français, évoquant des histoires fantômes inventées pendant la dernière CAN – de l’Algérie à Marseille – destinées, selon Gara-Gombe, à manipuler la négociation. L’aigreur perce dans ses mots : « C’est nous qui avons offert l’exposition à Chelle, et aujourd’hui, il tente de retourner la situation à son avantage. » Dans le sillage de cette sortie médiatique, la communauté du football nigérian se sent flouée, entre regrets et sentiment d’avoir été dupée par celui qu’elle a “formé”.

Quels impacts pour le FC Nantes, l’OM et les Super Eagles ?

Au moment où la direction de l’Olympique de Marseille cherchait un nouvel entraîneur, le nom de Chelle a bien été cité, attisant les spéculations. Pourtant, le scénario s’est refermé net avec la nomination de Habib Beye à la tête de l’équipe première. La rumeur autour de Chelle n’a fait que renforcer les doutes côté nigérian sur la loyauté du technicien. La gestion et la communication de celui-ci paraissent de plus en plus fragilisées, à l’heure où les Super Eagles cherchent stabilité et crédibilité.

Du côté du FC Nantes, la réflexion autour du banc n’est pas totalement refermée malgré la victoire précieuse contre le Le Havre AC ce week-end. Si Ahmed Kantari reste en poste pour l’instant, son avenir demeure fragile dans un contexte de maintien sous haute tension. En coulisses, le nom d’Éric Chelle circule avec insistance. Le technicien, actuellement dans la tourmente avec la sélection du Nigéria, représenterait un profil expérimenté et habitué aux environnements à pression. Sans décision officielle à ce stade, l’intérêt nantais traduirait surtout une volonté d’anticiper en cas de nouveau faux pas dans ce sprint final décisif.

Futur incertain pour Éric Chelle

Ce nouvel épisode laisse planer de nombreuses interrogations sur la suite de la carrière d’Éric Chelle. Désormais engagé dans un bras de fer avec la Fédération nigériane, il doit affronter une image durement écornée aussi bien au Nigeria qu’auprès des clubs européens qui avaient pu s’intéresser à son profil. Son avenir avec les Super Eagles paraît plus incertain que jamais, la fracture semblant consommée avec une partie du football local. Les supporters et observateurs attendent désormais de voir quelle sera la prochaine décision du technicien : s’accrocher à son poste ou ouvrir un nouveau chapitre. Affaire à suivre de près, alors que le climat autour de Chelle ne semble pas près de s’apaiser.