Pronostic Le Havre – PSG : attention au piège normand ?

Voici l’analyse complète du match de la 24e journée de Ligue 1 entre le Le Havre et le PSG, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Même si le Paris Saint-Germain paraît moins dominateur que la saison dernière, semblant marqué le pas physiquement ces dernières semaines, le club de la capitale s’est qualifié cette semaine pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et a retrouvé la première place de la Ligue 1 le week-end dernier. Les Parisiens ont l’occasion de consolider leur première place au classement ce samedi (21h05) avec le déplacement au Havre.

Ligue 1 – Le Havre vs PSG

28 février 2026 · 21h05 · Stade Océane

Le Havre cherche à exploiter l’avantage du terrain

Le Havre Aborde cette rencontre avec l’objectif de montrer un visage combatif, notamment devant son public. Le club normand a su relever la tête à certains moments de la saison, notamment en remportant des matchs importants contre des concurrents directs pour le maintien.

Le Havre devra toutefois se montrer très discipliné défensivement face à l’une des attaques les plus efficaces de Ligue 1, tout en tentant de profiter des rares occasions en contre‑attaque ou sur phases arrêtées.

PSG : poursuivre la domination nationale

Même s’il évolue à l’extérieur, le PSG est toujours considéré comme un favori quasi‑incontournable dans ce type de confrontation. Les Parisiens sont habitués à dicter le rythme dans les rencontres de championnat et possèdent une profondeur d’effectif qui leur permet de rester dangereux même en cas de rotation.

Les visiteurs devront rester vigilants derrière pour ne pas être surpris sur une action havraise bien construite, mais leur qualité technique et collective leur donne logiquement l’avantage dans les duels et la possession.

Confrontations historiques

Les confrontations entre Le Havre et le PSG montrent une nette domination des Parisiens, alors que les deux équipes ne se sont affrontées qu’à sept reprises en match officiel.

PSG : 6 victoires

Le Havre : 0 victoire

Nuls : 1

Lors du dernier affrontement en Ligue 1, le PSG s’était imposé 3‑0 à domicile contre Le Havre lors de la 13ᵉ journée de la saison, avec des buts inscrits par Kang-In Lee, Joao Neves et Bradley Barcola.

Les compos probables

La compo probable du Havre : Diaw – Nego, Lloris, Pembélé, Zouaoui – Ebonog, Gourna-Douath, Ndiaye – Doucouré, Soumaré, Boufal.

Absents : Youté, Seko, Touré (blessés, reprise), Sanganté (suspendu).

La compo probable du PSG : Safonov – Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, L. Hernandez – Dro Fernandez, Zaïre-Emery, Lee – Mbaye, Ramos, D. Doué.

Absent : Ndjantou (blessé).

Incertains : Mayulu, Ruiz, Dembélé (reprise).

Les joueurs à suivre

Pour le Havre

Issa Soumaré (attaquant) : Il est l’un des principaux éléments offensifs du HAC et un danger constant en transition.

Rassoul Ndiaye (milieu défensif) : Son rôle de lien entre milieu et attaque est crucial pour les Havrais dans la construction des actions.

Pour le PSG

Désiré Doué (milieu offensif) : Très dynamique entre les lignes, sa capacité à éliminer et à créer des différences balle au pied peut faire basculer la rencontre.

Vitinha (milieu défensif) : Capable de créer des décalages et de servir ses partenaires dans les zones décisives.

Tendances de cotes et marchés

Selon les estimations actuelles :

Victoire PSG : ~80 %

Match nul : ~20 %

Victoire Le Havre : très faible probabilité

Les modèles statistiques confirment que Paris reste très largement favori et que la probabilité d’un succès normand est faible.

Notre pronostic du match Le Havre – PSG

Victoire de Paris avec une marge confortable : Le PSG devrait imposer son jeu et trouver de la profondeur dans son attaque tout en limitant les occasions havraises.

: Le PSG devrait imposer son jeu et trouver de la profondeur dans son attaque tout en limitant les occasions havraises. PSG garde sa cage inviolée : Logique si Paris contrôle le ballon et joue de manière propre dès l’entame.

: Logique si Paris contrôle le ballon et joue de manière propre dès l’entame. Total de buts > 2,5 : Un scénario plausible si le PSG confirme son efficacité offensive et que Le Havre va tenter d’attaquer à son tour.

Scores possibles

0‑3 : domination parisienne maîtrisée.

: domination parisienne maîtrisée. 0‑2 : score plus serré si Le Havre est compact.

: score plus serré si Le Havre est compact. 1‑3 : Le Havre trouve un but sur une récupération haute ou contre‑attaque.

Ce duel mettra face à face une équipe ambitieuse mais souvent dominée par les grands du championnat, et un PSG qui veut poursuivre sa série d’excellents résultats pour rester en tête et garder la dynamique positive.