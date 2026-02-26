Stade Rennais Mercato : Haise peut exulter, deux signatures très prometteuses se confirment

Dans un contexte où le Stade Rennais, désormais sous la houlette de Franck Haise, cherche toujours à faire briller ses jeunes, le club prépare un coup important dans sa politique de formation et de renouvellement générationnel. Selon les infos du journaliste Bryan Bellardant, deux jeunes pépites sont sur le point de franchir une étape majeure en signant leur premier contrat professionnel avec le club breton.

Henrick Do Marcolino, milieu offensif déjà aperçu chez les pros

La première des deux signatures à venir est celle de Henrick Do Marcolino (2006), un milieu offensif technique et créatif issu du centre de formation rennais. Formé à Rennes depuis sa plus jeune année, Do Marcolino a progressivement gravi les échelons de l’académie avant d’intégrer l’équipe réserve. Il a même fait ses débuts en équipe première lors de la victoire 3‑0 face à l’AJ Auxerre la semaine dernière, preuve que le staff voit en lui un potentiel immédiat au niveau professionnel.

Doté d’une bonne vision de jeu et d’un profil offensif polyvalent, il devrait désormais s’inscrire dans la rotation du groupe élargi, apportant créativité et dynamisme au milieu ou sur les ailes. Le Stade Rennais entend ainsi sécuriser l’avenir du jeune talent en le liant officiellement au projet pro.

Mohamed Chebbi, un ailier droit en plein essor

Aux côtés de Do Marcolino, un autre jeune talent figurera bientôt parmi les professionnels : Mohamed Chebbi (2008). Âgé de seulement 18 ans, Chebbi s’est imposé comme l’un des éléments offensifs les plus en vue de l’académie rennaise, évoluant régulièrement avec les U19 du club, tout en étant un cadre de l’effectif jeune.

Ailier très rapide et habile dans les un‑contre‑un, Chebbi s’est également illustré lors de la victoire rennaise en Coupe Gambardella en 2025, où il a montré sa capacité à peser sur les défenses adverses. Son passage au niveau pro est logique, tant pour récompenser sa progression qu’envisager une intégration progressive au sein du groupe professionnel.

Un pari sur l’avenir et l’identité rennaise

Ces deux signatures s’inscrivent pleinement dans la stratégie de Rennes de valoriser ses jeunes talents issus de la formation. On le sait, au Stade Rennais, les jeunes sont une marque de fabrique : Dembélé, Doué, Camavinga, Tel, ou encore Jacquet et Meïté vendus cet hiver à prix d’or.

Avec Henrick Do Marcolino et Mohamed Chebbi, Franck Haise pourra donc compter sur deux profils complémentaires, capables à terme d’apporter du sang neuf à une équipe ambitieuse en Ligue 1. Le club breton confirme ainsi qu’il continue de parier sur son centre de formation, tout en renforçant les liens entre les générations au sein de l’effectif professionnel.